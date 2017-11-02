Milletin koltuğundan devlete beddua

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in seçim kampanyalarına katıldığı tespit edilen, FETÖ’nün darbe girişimine destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan MHP’li Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe´nin öğretmen eşi Meliha Türe’nin sosyal medya üzerinden skandal paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.



“Canları tez elden Cehenneme”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “2 çift lafı olan var mı?” yazılı görseli paylaşan MHP’li başkanın eşi Meliha Türe’nin “Canları tez elden Cehenneme” şeklinde beddua ettiği belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Pensilvanya’da firari bir hayat süren terörist başı Fetullah Gülen gibi bedduaya sarılan Meliha Türe ile ilgili Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret suçu nedeniyle işlem başlatması bekleniyor. Konuyla ilgili ulaştığımız Mehmet Türe ise, sessiz kalmakla yetindi. Muhabirlerimizin ısrarlı aramalarına rağmen Anamur Belediye Başkanı Türe, telefonunu cevaplandırmadı.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL