Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Milletin koltuğundan devlete beddua

FETÖ'den gözaltına alınan MHP’li Anamur Belediye Başkanı Türe'nin öğretmen eşinin sosyal medya üzerinden skandal paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

02 Kasım 2017 Perşembe 12:38
Milletin koltuğundan devlete beddua

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in seçim kampanyalarına katıldığı tespit edilen, FETÖ’nün darbe girişimine destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan MHP’li Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe´nin öğretmen eşi Meliha Türe’nin sosyal medya üzerinden skandal paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

“Canları tez elden Cehenneme”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “2 çift lafı olan var mı?” yazılı görseli paylaşan MHP’li başkanın eşi Meliha Türe’nin “Canları tez elden Cehenneme” şeklinde beddua ettiği belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Pensilvanya’da firari bir hayat süren terörist başı Fetullah Gülen gibi bedduaya sarılan Meliha Türe ile ilgili Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret suçu nedeniyle işlem başlatması bekleniyor. Konuyla ilgili ulaştığımız Mehmet Türe ise, sessiz kalmakla yetindi. Muhabirlerimizin ısrarlı aramalarına rağmen Anamur Belediye Başkanı Türe, telefonunu cevaplandırmadı.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 12:38
  1. MHP’li Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe
  2. Meliha Türe
  3. Fetullah Gülen
  4. Anamur
    Recep İvedik’teki rolüyle tanınıyordu… Ünlü isim hayatını kaybetti
    Recep İvedik’teki rolüyle tanınıyordu… Ünlü isim hayatını kaybetti
    Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
    Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
    Diyanet'in kararı endişe verici
    Diyanet'in kararı endişe verici
    1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı
    1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı
    Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor
    Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.11.2017
    Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı
    Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı
    Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100 bin imza ile…
    Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100 bin imza ile…