Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan çıktı

HÜSEYİN KARAHASANOĞLU Yazar Kasım Çakır’ın yazdığı kitap 8 bölümden oluşuyor. Kitapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatı, siyasi geçmişi, dünyaya damga vurmuş çıkış ve söylemleri, AK Parti dönemi, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar, dış güçler ve Erdoğan’ın şiirleri yer alıyor. Yazar Kasım Çakır kitabıyla ilgili, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey’i yazarken; çok duygulandım, sevinçten ve mutluluktan gözlerimiz yaşardı. Üzerinde beş yıl çalıştığımız bu eserimizin insanlarımıza faydalı olması dileğiyle” dedi.