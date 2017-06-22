Milletimiz uyuşturularak öldürülüyor!

BM Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele Dairesi (UNODC), Türkiye ve dünyanın uyuşturucu raporunu açıkladı. Sentetik uyuşturucu kullanımı sonucunda yaşanan ölümlerde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada olurken, en yaygın olarak kullanılan uyuşturucu ise bonzai olarak açıklandı. Dünya nüfusunun yüzde 5’lik dilimi yani 250 milyon kişi, en az bir uyuşturucu madde kullanmış oluyorken, dünya genelinde 183 milyon kullanıcıyı batağına çeken esrar ise en yaygın uyuşturucu olarak kayıtlara geçti. Dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler önceki yıllara kıyasla sabit kalarak, 207 bin olarak ifade edildi. Eroin son iki yılda Kuzey Amerika, Orta ve Batı Avrupa’da hızla tırmanışa geçti.

Genellikle genç nesilleri hedef alan ve Türkiye’nin korkulu rüyası haline gelen bonzai, neredeyse her gün bir can almaya devam ediyor. BM’nin hazırladığı verilere göre hazırlanan uyuşturucu raporunda; Türkiye, sentetik uyuşturucu kullanımında ölümlerin en çok yaşandığı ülke olarak birinci sırada yerini aldı.

“ŞİFRELERİN” FARKINDA OLUNMALI

11 yaşına kadar düşen uyuşturucu bağımlılığı, ailelerin korkulu rüyası oldu. Uyuşturucu kullanan çocukların, gizli kelimelerle anlaştığı ve bu sayede ailelerinin dikkatini çekmediği ortaya çıkınca narkotik polisi tarafından aileleri uyarmak için 70 kelimelik bir sözlük hazırlandı.

DİKKATLİ OLUNMALI...

Uyuşturucu batağına düşmüş çocuklar için “gökkuşağı, cennet, fişek” kelimeleri uyuşturucu hap ve bonzai anlamına gelirken, ecstasy için “kamyon şoförleri, beyaz kumrular, pıt, yardımcı pilotlar, 007, pilot, uçuş”, bonzai için de “çimen, fişek, ice, ölüm tribi, beyin fırtınası” kelimeleri kullanılıyor. Ailelerin bu tehlikeye ve “şifreli kelimelere” karşı çok dikkatli olması gerekiyor.

UYUŞTURUCUYA DEV DARBE!

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirdiği dev narkotik operasyonuyla zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. 200’e yakın gözaltının gerçekleştirildiği operasyonun Türkiye rekoru olduğu ifade edildi. Operasyonda 2 kilo 169 gram esrar maddesi, 417 adet uyuşturucu hap, 90 paket satışa hazır eroin maddesi, 46 paket satışa hazır taş kokain, 12 paket satışa hazır sentetik kannabinoid maddesi, 13 adet tabanca, 10 adet pompalı tüfek, 30 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

“AİLELERE EĞİTİMLER VERİLMELİ”

Psikolog Kerem Gümüş: “Her şeyde olduğu gibi madde bağımlılığında da en büyük etkenlerden biri yine ailedir. Gençlerden ziyade öncelik olarak anne babaların madde bağımlılığı noktasında ciddi bilgilendirme alması gerekir. Zira anne baba tarafından yeterli düzeyde duygusal gereksinimleri karşılanmayan çocukların madde bağımlılığına eğilim oranı maalesef ki yüksektir. Ailenin madde kullanımı noktasında sınırları iyi belirleyip, toleransı çok düşük olmalıdır. Öbür türlü çocuğun modaya, medyaya, arkadaş çevresine uyabilen bir çocuk olması işten bile değildir.”

“70 KELİMELİK UYUŞTURUCU SÖZLÜĞÜ HAZIRLANIYOR”

Uyuşturucu kullanan çocukların, gizli kelimelerle anlaştığı ve bu sayede ailelerinin dikkatini çekmediği ortaya çıkınca narkotik polisi tarafından aileleri uyarmak için 70 kelimelik bir sözlük hazırlanmaya başladı. Uyuşturucu batağına düşmüş çocuklar için, “gökkuşağı, cennet, fişek” kelimeleri uyuşturucu hap ve bonzai anlamına gelirken, ecstasy için ise “kamyon şoförleri, beyaz kumrular, pıt, yardımcı pilotlar, 007, pilot, uçuş” , bonzai için de “çimen, fişe, ıce, ölüm tribi, beyin fırtınası” kelimeleri kullanılıyor.

“UYUŞUYORUZ”

Türkiye’de her geçen yıl artan uyuşturucu kullanımı ise artık çok tehlikeli bir boyut almaya başladı. BM Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele Dairesi (UNODC) verilerine göre, sentetik uyuşturucu kullanımı sebebiyle yaşanan ölümlerde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada… 2015 yılı verilerine göre 580 kişi yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Sentetik uyuşturucunun en yaygın olarak kullanılanı bonzai olurken, bu uyuşturucunun ucuz ve temin edilebilir olması ölümlerin artmasına alt yapı sağlıyor.

HABERLERDE DAHİ ARTIŞ VAR

Medyanın sürekli gündeme taşıdığı uyuşturucu belası için 2017 yılının ilk 6 ayında, 39 bin 896 haber yapıldığı gözlemlenirken, geçtiğimiz yılın 6 aylık kısmında ise bu rakam 32 bin 379’du. Son yıllarda yaygın bir biçimde kullanılan ve ölümlere sebebiyet veren bonzai hakkında ise altı ayda 4 bin 889 haber yapıldı.

ANKARA OPERASYONU, ‘TÜRKİYE REKORU’

Daha dün, Ankara’da ‘Türkiye’nin en büyük uyuşturucu operasyonu’ yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirdiği dev narkotik operasyonuyla zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. 200’e yakın gözaltının gerçekleştirildiği operasyonun Türkiye rekoru olduğu ifade edildi. Operasyonda 2 kilo 169 gram esrar maddesi, 417 adet uyuşturucu hap, 90 paket satışa hazır eroin maddesi, 46 paket satışa hazır taş kokain, 12 paket satışa hazır sentetik kannabinoid maddesi, 13 adet tabanca, 10 adet pompalı tüfek, 30 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

“AİLELERE EĞİTİM VERİLMELİ”

Uyuşturucu bataklığına kaptırdığımız gençlerimiz için açıklamalarda bulunan Psikolog Kerem Gümüş, en önemli detayın aile olduğunu söyledi ve ailelere eğitimler verilmesi gerektiğini belirtti. Gümüş, “Her şeyde olduğu gibi madde bağımlılığında da en büyük etkenlerden biri yine ailedir. Gençlerden ziyade öncelik olarak anne babaların madde bağımlılığı noktasında ciddi bilgilendirme alması gerekir. Zira anne baba tarafından yeterli düzeyde duygusal gereksinimleri karşılanmayan çocukların madde bağımlılığına eğilim oranı maalesef ki yüksektir. Ailenin madde kullanımı noktasında sınırları iyi belirleyip, toleransı çok düşük olmalıdır. Öbür türlü çocuğun modaya, medyaya, arkadaş çevresine uyabilen bir çocuk olması içten bile değildir” diye konuştu.

“GENÇLER SAHİPSİZ BIRAKILIYOR”

Eğitimci-Yazar İbrahim Veli, “BM raporuna göre, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5’i, bir başka deyişle 15-64 yaşları arasında yaklaşık 250 milyon kişinin 2014 yılında en az bir uyuşturucu madde kullandığı gerçeği dünya gençliğinin sahipsiz bırakıldığının bir göstergesidir. Gençler bu durumda sürüklenmekte ve bağımlılıkla bu durumu aşmaya çalışmaktadır. Dünya ile olan hızlı entegrasyon ülkemiz açısından gençlerimizin durumu da aynı oranlara sürüklemektedir” ifadelerini kullandı.



Kaynak: Millî Gazete