“Milletimiz, birlik ve beraberlik ruhunu 15 Temmuz gecesinde en güçlü şekilde yaşatmıştır”

Vali Su, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Su, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yayınladığı mesajında, Türk milletinin, tarih boyunca içinde bulunduğu imkansızlıklara ve yokluklara rağmen, şanlı bayrağı vatanın dört bir yanında gururla dalgalandırmak, minarelerden okunan ezanı yurt semalarında daim kılmak adına birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla hareket ettiğini vurguladı. Su, “Şanlı tarihimiz; türlü kahramanlıklar ve büyük fedakarlıklar neticesinde ilelebet yurt edindiğimiz vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığının muhafazası; esaret zincirini reddeden, boyunduruk altında yaşamayı asla kabullenmeyen bir karaktere sahip milletimizin kardeşliğinin daim kılınması uğruna verilen mücadeleler neticesinde elde edilen destansı zaferlerle doludur. Bu destansı zaferler arasında yer alan ve milletimizin adeta küllerinden yeniden doğarak verdiği mücadele ile kazanılan Kurtuluş Savaşı zaferi sonrasında milli iradeyi esas alarak kurulan Cumhuriyetimiz; her geçen gün büyümesini sürdürmüş ve artık günümüzde ekonomik ve siyasi olarak dünyanın sayılı güçleri arasında yer almıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu şahlanışının önünü kesmek ve milletin binlerce yıldır yaşattığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna nifak tohumları ekmek için hain emeller besleyen şer odaklarının, dün olduğu gibi günümüzde de türlü saldırı ve ihanetlere başvurduklarına işaret eden Vali Su, mesajında şunları kaydetti: “Devletimizin gelişimini hazmedemeyen bu düşmanlar emellerine ulaşmak için şerefli ordumuza, kahraman polis teşkilatımıza ve kamu kurumlarımıza sızdırdıkları hainler eliyle 15 Temmuz gecesi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya kalkışmışlardır. Devletinin bekasına ve milletinin kardeşliğine uzanan elleri birbirine kenetlenerek kıran ecdadımızın Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda sergilemiş olduğu birlik ve beraberlik ruhu, aziz milletimizce 15 Temmuz gecesinde ecdadına yaraşır şekilde bir kez daha en güçlü şekilde yaşatılmıştır. Aziz Milletimiz; 7’den 70’e, kadınından erkeğine, siyasi düşüncesi, etnik yapısı, inancı ne olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanlara koşarak cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve beraberliğimize var gücüyle sahip çıkmıştır. Milletimizin kahraman evlatları bu elim gecede hainlerin zapt ettikleri tankların önünde durmuş, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenini siper etmiş, tarihe altın harflerle geçen destansı bir mücadele ile bu hainlere geçit vermemiştir. Bugüne kadar kardeşliğini, vatanını, cumhuriyetini, demokrasisini, milli ve manevi değerlerini hedef alan saldırılara canı pahasına karşı koyan milletimiz, bundan sonra da gerçekleşebilecek saldırılara aynı kararlılıkla karşı koyacağı güç ve inancında olduğunu 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya bir kez daha en güçlü şekilde göstermiştir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımızdan, şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kahraman emniyet teşkilatımız mensuplarından şehitlik ve gazilik şerefine nail olan kahramanlarımızı sonsuz rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”