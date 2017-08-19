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Milleti İbrahim Projesi Ümmet Şuuru Veriyor

Konya İHH İnsani Yardım Derneği’nin düzenlediği Milleti İbrahim projesi kapsamında Doğu Anadolu'dan Konya'ya gelen ilk grup, eğitim haftasını Hasan Hüseyin Uysal'ın konuşması ile taçlandırdı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:33
Milleti İbrahim Projesi Ümmet Şuuru Veriyor

Türkiye’de ve dünyada ümmet şuurunu yeşertmek ve hafızalara yerleştirmek isteyen Konya İHH İnsani Yardım Derneği başlattığı Milleti İbrahim projesi ile gençlere bilinç kazandırıyor. Bir haftalık eğitim sürecinde çeşitli konferans, eğitim, kültürel gezi ve faaliyetlere katılan gençler kapanış programında ise Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal’ın tecrübelerinden faydalandı.

Hayat tecrübelerini ve ümmet şuuruna dair yaşadığı hatıraları aktaran Uysal kardeşlik sevgisinin gençlerin kıymetini artıran yegâne değerlerden biri olduğunu söyledi. Uysal “Ümmet şuurunu kazandırmak ve insanların arasında kargaşaya sebep olan ırkçılık zulmüne son vermek adına İHH olarak dünyanın pek çok yerinde çalışmalar yürütüyoruz. Afrika’da sömürge altında yaşamış bir anne, ona beyaz adam olarak yardım ulaştırdığımızda bize minnettar oluyor.” dedi.

İslam adına verilen mücadelede pek çok zorlukla karşılaştıklarını dile getiren Uysal Batı’nın ırkçılık ve kölelik zulmünü pek çok ülkede kullandığını ve böylece onarılması zor yaralar açtığını belirtti.

Milleti İbrahim projesi kapsamında Doğu Anadolu’dan Konya’ya gelen gruplar birer hafta süren eğitim sürecinde çeşitli dersler ve faaliyetlere katılıyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:33
  1. Konya İHH İnsani Yardım Derneği
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