Milleti denize dökmekle tehdit eden CHP'li Hüsnü Bozkurt nereye kayboldu?

Referandumda anayasa değişikliği yüzde 51.4 oyla ile kabul edildi. Gözler "evet" oyu verecekleri denize dökmekle tehdit eden CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a çevrildi.

Referandum kampanyasına damga vuran sözleriyle eleştiri oklarının hedefindeki CHP'li Bozkurt, tepkiler sonrası yaptığı açıklamayla sözünün arkasında olduğunu söyleyerek yeni bir skandala imza atmıştı.

Daha sonra BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta ise Bozkurt, bölünme ve iç savaş tehlikesine karşı uyarı yaptığını iddia etti.

Dün seçim bölgesi Konya'da güvenlik önlemleri altında oyunu kullanan Bozkurt, referandum sonuçlarının belli olmasından sonra herhangi bir paylaşımda bulunmadı, basına da demeç vermedi.

SON PAYLAŞIMI 7 GÜN ÖNCE

Twitter sayfasında referandum sonuçlarına ilişkin hiçbir yorumda bulunmayan CHP'li vekil, en son paylaşımını 10 nisan tarihinde yapmış.

NE DEMİŞTİ?

Katıldığı bir televizyon programında referandumda yüzde 65 'hayır' oyu çıkacağını ileri süren Bozkurt, tepki çeken işte bu sözleri söylemişti:

"Diyelimki "Evet" çıktı kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye Sakarya'ya Dumlupınar'a... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz."