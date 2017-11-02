Selman Ada sonunda kovuldu

Kendi eserlerini en yüksek telif ücreti ile sahneletmek, konaklama giderlerinde kurumu zarara uğratmak gibi çeşitli gerekçelerle hakkında soruşturma açılan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada’nın, emekli olacağı Şubat ayı beklenmeden görevine son verildi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR VAHİM

Selman Ada’nın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak, emrindeki tüm operalarda kendi eserlerini defalarca programa koydurduğu ve haksız telif ücretleri kazandığı müfettişler tarafından tespit edilmişti.

Ada son olarak milletin demokratik seçimlerle iktidar yaptığı AK Parti’yi, AK Parti’ye oy verenleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aşağılayıcı bir üslupla eleştirmişti.

MİLLETİ AŞAĞILAYAN BİR GENEL MÜDÜR

Ada Cumhuriyetin 94’üncü yıldönümü nedeniyle kurumun il müdürlüklerine gönderdiği WhatsApp mesajında ''A ve K partisiyle yönetim cahil çoğunluğun eline geçti. Bunlar plaja gitmez, mayo giymez. Tiyatro kültürü olmayan, Batı’yı kavrayamamış kasabalılar. 16 yıl kesintisiz tek başına iktidar olarak çok uzun bir zaman, sonuçlarını görüyoruz'' diyerek ekmeğini yediği devleti, milleti ve devlet yöneticilerini kendince çirkin bir üslupla eleştirmişti.