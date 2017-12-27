Millete hakaret eden CHP'li vekile şok!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Süha Aldan hakkında soruşturma başlattı.27 Aralık 2017 Çarşamba 16:34
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, kanun hükmünde kararnameyi eleştireyim derken skandal ifadeler kullanmış. Aldan "Benim bir sürü itim var bunları salarım sokağa demektir" diyerek millete ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen herkese hakaret etmişti bu sözler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Zeynel Abidin 23 dk önce BU AŞAĞILIK MAHLUKLARA ARTIK GEREKEN CEZANIN BİR AN EVVEL VERİLMESİ LAZIM BU CHP DENEN TERÖRYANDAŞLARI İYİCE ZIVANADAN ÇIKTILAR ÖZELLİKLE SON ÜÇ SENEDİR BU MAHLUKLARIN HAKARET KÜFÜR VE TEHDİTLERİNE MARUZ KALIYORUZ O KADAR Kİ HELE BİR TANESİ BİZİ DÜŞMAN YERİNE KOYUP ÖLDÜRMEKLE VE DENİZE DÖKMEKLE TEHDİT ETTİ REFERANDUM ARİFESİNDEYETER ARTIK YETER! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chpbirihanetşebekesidir...24 dk önce Sendinsizbiritolabilirsin... Ankaralı29 dk önce Bu solak bizim şehitlerimizle kendini karıştırmış.aklını yerine getirelim. Fırat 32 dk önce Şu vatanın ekmeği sana çok geliyo galibabu taşa yal sana çok bile ..oğlu.. Mufteri kimdir33 dk önce Neden ustunuze aliniyorsunuzki birinin iti degilseniz gocunmaya gerek yok bence. Alparslan107134 dk önce ... çocuklarından bahsetmiş ... Sıradan bir vatandaş35 dk önce Bizi gezi kalkışmasındaki itleriyle karıştırdı galiba hadsiz Yusuf43 dk önce CHP adam bulamıyo desem adama hakaret 2019 bunun yerinebizim köyün ..... koyum bundan daha çok yakışır oraya .... Hayat45 dk önce Bizim paralarımız ile geçiriyor. 15 temmuzda o güzel insanlar olmasaydılar sen böyle hareket edebilir miydin.?.. Yusuf47 dk önce Siz .... kimseye bırakmışsınız ...