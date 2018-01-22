“Millet olarak tek yumruk olduk”

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı program kapsamında Sekine Hatun Camiinde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunarak dualar edildi. Programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Meram Kadın Meclisi Başkanı Feray Civcik, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programdan sonra Meram Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı.

“MİLLET OLARAK TEK YÜREK VE TEK YUMRUK OLDUK”

Afrin operasyonunda ordumuza muvaffakiyetler dileyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı gereğince dün başlayan Afrin operasyonuyla ilgili olarak kahraman ordumuzun ve Mehmetçiklerimizin korunması ve muzaffer olması için Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan yatsı ve sabah namazından sonra Fetih suresinin okunması ve dualar edilmesiyle ilgili olarak belediyemiz yanındaki Sekine Hatun Camiindeyiz. Burada hep birlikte dualar yapıldı, Fetih Suresi okundu; ordumuz, devletimiz, milletimiz ve askerlerimiz için. Gazamız mübarek olsun diyorum. Rabbim ordumuzu, askerimizi muzaffer eylesin. Devletimizin, milletimizin bekasını, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mehmetçiğimize her daim duamız sonsuzdur. Millet olarak hep birlikte tek yürek, tek yumruk ve tek ses olduk. Orduyla millet dayanışmasına devletimiz, milletimiz olarak hep birlikte gereken desteği verdik” diye konuştu.

Başkan Toru, konuşmasını; “Bin yıldır bu coğrafyanın hamisi olan, İslam’ın bayraktarlığını yapan devletimizin, ordumuzun Rabbim yardımcısı olsun ve ilelebet ayaklarımızı bu topraklarda sabit kılsın” şeklindeki duayla bitirdi.