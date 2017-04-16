''Millet neye karar verirse biz ona tabi olacağız''

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Milletin çoğunluğu neye karar verirse biz ona tabi olacağız. O bakımdan bu saatten sonra neticenin şu veya bu olması değil ama katılımın yüksek, vatandaşların ilgi gösteriyor ve bunun inşallah problemsiz tamamlanmış olması, Türk demokrasisi açısından büyük bir katkı olacak." dedi.



Çankaya Mutlukent Mahallesi'ndeki Ayten Şaban Diri İlkokuluna gelen Türkeş, nüfus cüzdanını sandık görevlilerinin kontrol etmesinin ardından 4290 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından sandık görevlileriyle fotoğraf çektiren Türkeş, vatandaşlarla da selamlaştı.

Okul çıkışında gazetecilere açıklama yapan Türkeş, oy kullandığı okulda gördüğü kadarıyla referanduma ilginin büyük olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların oylarını kullanmaya başladığını belirten Türkeş, insanların tercihlerini yapmak üzere aileleriyle geldiklerini, bunun sevindirici olduğunu kaydetti.

Türkeş, Türk demokrasisi açısından arzu ettiklerinin de bu olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Netice bu akşam belli olacak. Milletin çoğunluğu neye karar verirse biz ona tabi olacağız. O bakımdan bu saatten sonra neticenin şu veya bu olması değil ama katılımın yüksek, vatandaşların ilgi gösteriyor ve bunun inşallah problemsiz tamamlanmış olması, Türk demokrasisi açısından büyük bir katkı olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA