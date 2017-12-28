“Millet ‘it’i asla affetmeyecektir”

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın KHK’nin 121. maddesi ile ilgili yaptığı açıklamada kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Elitaş, “15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin darbe girişimine karşı direnen şehitlerimizi, gazilerimizi ve meydanlarda nöbet tutan Türk milletini aşağılayan bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz” derken, İnceöz ise, “15 Temmuz destanını yazan kahraman milletimiz, sarf edilen bu hakareti unutmayacağı gibi, bu sözleri söyleten ve söylenmesine sessiz kalan zihniyeti de asla affetmeyecektir” dedi.

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL