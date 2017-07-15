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Darbecilerin alkışlandığı tek yer!
Darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü askerlerin tanklarla Bağdat Caddesi'nden geçtiği sırada alkışlarla desteklendiği anlar.
15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:45
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:45
Bağdat Caddesi
darbe girişimi
darbecileri alkışlama
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