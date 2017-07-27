Millet adına tek hayırlı işleri yok... CHP'den şimdi de Meclisi terk etmeme eylemi!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri, TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmelerinin ardından, TBMM Genel Kurul salonunu terk etmeme eylemi başlattı.27 Temmuz 2017 Perşembe 06:34
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri, TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmelerinin ardından, TBMM Genel Kurul salonunu terk etmeme eylemi başlattı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İçtüzük değişiklik teklifinin 14. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.
Aranın ardından birleşimi tekrar açan Aydın, Danışma Kurulunun bir önerisi olduğunu söyledi.