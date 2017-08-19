‘Millet adalete bizimle ulaştı’

YENİ AKİT / ANKARA - Kahramankazan ilçesinde Ankara-Kahramankazan yolu temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Milletimiz adalete de kalkınmaya da hak ve özgürlüklere de kendi elleri ile kurduğu AK Parti ile ulaştı” dedi. Almanya Başbakanı Merkel’in, Türkiye’ye yönelik üstü kapalı seçim söylemlerini de değinen Yıldırım, “Bir ülkenin talimatıyla AB iş yapacaksa zaten o birlikten hayır gelmez” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NA RAĞMEN

Miting havasındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu’na da göndermelerde bulunan Başbakan, şöyle devam etti: “Türkiye karşıtlığı üzerinden, düşmanlığı üzerinden prim yapmak isteyenlere da müsamaha gösteremeyiz. Türkiye, Kılıçdaroğlu’na, anamuhalefet partisine rağmen büyüyor. Daha dün Yenikapı’da birlik mesajı verdik. Bir de baktık ki, ohoo … FETÖ’cülerle, bölücülerle kol kola girmiş yürüyüşe geçmiş. Bu yol yanlış bir yoldur. FETÖ’cülerle yürüdün, PKK’ya sırtını verenlerle yürüdün. Ama yaptığın yürüyüş de unutuldu, memlekette dikili bir ağacın var mı kardeşim? Türkiye’yi karalamaya, ekonomisini baltalamaya gelince hiç kimseye sıra bırakmıyorsun. Güneş balçıkla sıvanmaz.”

Terörün her türlüsüne karşı olduklarını tekrarlayan Yıldırım, “Sınırı güneye geçince PKK’nın adı birdenbire değişiyor, YPG oluyor. Terörün A’sı, B’si, C’si olmaz. Terörün her türlüsü kötüdür, gereken cevap da verilecektir. Gerekirse Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi terörün başını ülkemize yaklaşmadan sınırlarımızın dışında etkisiz hale getirmekten asla çekinmeyeceğiz. Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değildir” şeklinde konuştu.

ALMANYA TALİMAT VERİYOR

AB’nin terör örgütlerine açıktan verdiği desteği kınayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne yazık ki bizim kutlu yürüyüşümüz bazılarını rahatsız ediyor. Bazı AB ülkeleri ne yazık ki PKK ve FETÖ mensuplarına yaklaşımları konusunda Türkiye’nin hiç de hoşuna gitmeyecek bir tutum içerisindeler. Terör konusunda samimi bir yaklaşım beklerken Merkel, hiç de şık olmayan açıklamalar yapıyor. Hani Avrupa değerleri? Bir ülkenin talimatıyla AB iş yapacaksa zaten o birlikten hayır gelmez. Gümrük Birliği güncellenmesin diyorlar, sanki biz de can atıyoruz.”