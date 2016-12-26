Militanlar TV kanalını bastı!

Yemen'ın başkenti Sana'da İran destekli Şii Husi militanlarının, merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonuna ait ofisi bastığı bildirildi
El-Cezire televizyonuna ait internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kanalımızda, 'Husilerin Sana'yı ele geçirmesinin ardından devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile kendilerinin, devlete ait askeri alanlarda bulunan silahları yağmalamaları' sürecini ele alan belgeselin yayımlanmasının ardından Husiler, Sana'daki ofisimize baskın düzenledi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, düzenlenen baskında ofis malzemelerinin yağmalanıp Husilere ait bir yere götürüldüğü aktarıldı.
Yemen'ın başkenti Sana'da İran destekli Şii Husi militanlarının, merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonuna ait ofisi bastığı bildirildi