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Mili SİHA'lar teröristlerin kabusu olmak için hazır!

Terörle mücadelede taarruz dönemine giren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri milli silahlarla güçlenmeye devam ediyor.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:32
Mili SİHA'lar teröristlerin kabusu olmak için hazır!

Türk Silahlı Kuvvetleri, dağlarda yuvalanan teröristlere karşı büyük bir mücadele başlattı.

Yıllardır girilmeyen mağaralara girerek teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmeçik için teknolojik geliştirmelere de ara verilmiyor.

Milli piyade tüfeğini terörle mücadelede kullanıma sokan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri yerli ve milli olarak genişlemeye devam ediyor.

TEST AŞAMASINDA

Milli İHA'lardan sonra milli "Silahlı İnsansız Hava Aracı" da 'Milli akıllı mühimmatlarla' testlerine devam ediyor.

ATIŞLARIN HEPSİ TAM İSABET

Tüm atışlarda başarıya ulaşan SİHA'ların terörle mücadelede TSK'ya büyük bir destek sağlaması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:32
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Milli İHA'lar
  3. Silahlı İnsansız Hava Aracı
  4. SİHA
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