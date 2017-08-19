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Milas’ta yankesiciler tutuklandı

Adana’dan Milas’a gelerek bazı alışveriş merkezlerinde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:42
Milas’ta yankesiciler tutuklandı

Milas’ta bazı şüpheli şahısların yankesicilik ve piyasaya sahte para sürerek dolandırıcılık yaptığını ihbar alan Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, şüphelilerin Hacı İlyas Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde olduğunu belirledi. Alışveriş merkezi çalışanlarının dikkatiyle fark edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen polis ekipleri; A.G., M.A., S.E. VE A.E. isimli şüphelileri yankesicilik ve dolandırıcılık girişiminde bulunurken kıskıvrak yakaladı.

Adana’dan gelerek Niğde, Marmaris, Ortaca ve Milas’ta çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği öğrenilen şüpheliler, emniyetteki ifade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından yankesicilik yöntemiyle hırsızlık ve dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:42
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Marmaris
  3. Milas
  4. Adana
  5. Niğde
  6. Hac
  7. Ortaca
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