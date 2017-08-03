Milas’ta torbacılara operasyon: 2 gözaltı

Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından uzun bir süre takip edilen bir şahsın evinde, satışa hazır 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Milas’ta Burgaz Mahallesi’ndeki bir ikamete torbacılara baskın düzenlendi.

Uyuşturucu madde arama köpeği Oscar’ın da katılımıyla yapılan geniş kapsamlı aramada satışa hazır dolabın içerisine gizlenmiş 500 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, evde bulunan V.İ. ve M.Z. adlı şahıslar da gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildiler.