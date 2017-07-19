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Milas’ta ‘Sarıkız böceği’ korkusu

Milas’ın Gümüşlük Mahallesi’nde oldukça zehirli olması ve et yiyerek beslenmesiyle bilinen ‘Sarıkız Böceği’ görüldü. Uzmanlar tehlikeli olan etçil örümcek türüne karşı dikkatli olunması konusunda çağrıda bulundu.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:48
Milas’ta ‘Sarıkız böceği’ korkusu

  Çok zehirli olduğu belirtilen sarıkız böceğine, geçtiğimiz günlerde Milas’ın Gümüşlük Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın önünde rastlandı. Gümüşlük’te yaşayan bir vatandaş, sarıkız böceğinin görülme anını kameraya saniye saniye kaydetti.


  Genellikle Afrika ülkelerinde yaşadığı belirtilen daha sonra 2008-2012 yıllarında Kuzey Irak ve Güneydoğu Bölgesi’nde rastlanılan sarıkız örümceği, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da da görülmüştü. Çok zehirli olduğu belirtilen sarıkız böceği Gümüşlük Mahallesi’nde çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Halk arasında ‘böyü’ olarak tanımlanan böcek, ortalıkta çok dolaşmamasıyla biliniyor. Bununla birlikte hayvan, sürüngen ve insan etiyle beslendiği birçok kaynakta belirtiliyor.
  Sarıkız böceğinin; yaşadığı iklim ve bölgeye göre farklı cinslerinin de rastlanıldığı aynı zamanda da akreple beslendiği öğrenildi. Yazılı kaynaklarda belirtilenlere göre aşırı rüzgârda ortaya çıkan ve genellikle kurak iklimde yaşamayı seven böceğe karşı uzmanlar tarafından herkesin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Sarıkız böceğinin ısırdığı yeri 3 gün ile 1 hafta içinde çürütmeye başladığı bilgileri yer alırken, tüm bunların yanı sıra çürüme başladıktan sonra kesin bir tedavinin olmadığı kaydediliyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:48
  1. milas
  2. sarıkız böceği
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