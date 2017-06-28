Milas’ta sahiller dolup taştı

3 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler ve Muğlalılar soluğu sahillerde aldı. Geçmiş yıllara nazaran bu yıl kısa süren Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler, sahil bölgelerine akın etti. Başta Antalya olmak üzere, Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın turizm merkezlerindeki oteller, 3 günlük bayram tatili nedeniyle doluluk oranını yüzde yüze çıkarırken, Milas’a bağlı sahil bölgeleri de bu hareketlilikten nasibini aldı.

Bayramın birinci gününden itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasını fırsat bilen Milaslılar, günübirlik veya 3 günlük tatil için bölgedeki deniz kıyılarına koşarak, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bayram tatilinin 3 gün olması, yabancı turistten ziyade yerli turizmi hareketlendirirken, Milas’a bağlı Ören ve Güllük bölgesi başta olmak üzere ilçenin denize kıyısı bulunan tüm yerleşkeleri dolup taştı.

Bayram tatili dolayısıyla tatil bölgelerine ulaşımı sağlayan yollarda da yoğunluk yaşanırken, bayram öncesinde ve bayram sonrası tatil bölgelerine giriş ve çıkışlarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğun trafikte kazalar da meydana gelirken, yetkililerden edilen bilgilere göre meydana galen kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı. Kazaların tamamı maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.