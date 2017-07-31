Milas’ta ormanlara fotokapanlı koruma

Milas Orman İşletme Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki Milas ve Bodrum’da, orman yangınlarıyla mücadelede 5 yıl önce başlattığı kameralı mücadeleyi artırarak genişletti. Bölgede yangın ve orman suçları açısından kritik olduğu belirlenen 50 noktaya yerleştirilen kameralarla her hareketlilik 24 saat boyunca gözetlenerek, müdahalede etkinlik sağlanacak.

Yatırım değeri yıllık yaklaşık 150 bin lira olan kameraların 30 adedi Milas’a, 20 adedi de müdürlükçe belirlenen Bodrum’daki noktalara yerleştirilecek. Son teknolojiyle donatılan cihazlarda sensörler sayesinde her hareketlilik gece görüş özelliğinin de etkisiyle belirlenerek yetkili kullanıcılara iletilecek.

Aynı zamanda bölgede doğal yaşama ilişkin de yeni veriler sunması planlanan kamera sisteminin kurulumu çok kısa süre içinde tamamlanacak ve dikilen uyarı levhalarıyla da vatandaşlara bilgilendirme yapılacak.

Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, işletme müdürlüğü ve şefliklerce özellikle orman yangınları için riskli bölgelerde analiz yapılarak kameraların buna göre yerleştirileceğini söyledi. Aynı zamanda ormandan yapılan hırsızlık ve izinsiz kesim, moloz dökme gibi suçlarla daha etkin mücadele edebilmek ve suçluların belirlenmesi amacıyla kameralı mücadelenin önemli olduğuna değinen Akkaya, “Milas Orman İşletme Müdürlüğü olarak Milas ve Bodrum’daki orman varlıklarımızın korunmasına çok önem veriyoruz. Bu amaçla genel müdürlüğümüzün yatırım planı kapsamında işletmemize demirbaş olarak kaydedilmesi sağlanan 50 adet yeni fotokapanlı kamerayı yerleştireceğiz. Bugüne kadar Milas’ta 6, Bodrum’da 5 olmak üzere 11 kameramız vardı. Bu sayıyı artırarak yangın ve orman suçlarıyla mücadelede daha çok başarı elde etmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

Kameralar Milas’ta Gökpınar, Fesleğen, Hayıtlı, Cehennem Deresi, Beyciler, Kısırlar, Demirciler, Karacahisar, Gökbel, Kayabaşı, Bozalan, Pinar, Kurudere, Kıyıkışlacık, Gürçamlar bölgeleriyle Bodrum’da, Cennet Koyu, Yalıçiftlik, Torba, Mumcular, Demir, Akyarlar, İslamhaneleri mevkilerinde konuşlanacak.