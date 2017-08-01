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Milaslı hacı adayları duayla uğurlandı

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirecek Milaslı hacı adayları dualar eşliğinde uğurlandı.

01 Ağustos 2017 Salı 13:15
Milaslı hacı adayları duayla uğurlandı

Milas’tan kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi dualar eşliğinde uğurlandı. Özel bir tur şirketiyle, Milas’tan hac vazifesini yerine getirmek için yola çıkan hacı adayları, Milas’ın Üçyol Mahallesi’nde otobüsle hareket etti.

Milas’tan ilk kafile ile hac ibadetini yerine getirmek için yola çıkan 4 hacı adayı, Üçyol Mahallesi’nde buluştu.

Özel bir tur şirketi sorumlusu tarafından okunan dualarla, hacı adayları otobüslere bindirildi.

Hacı adayları yolculuk öncesi yakınları ile vedalaşırken, duygusal anlar yaşandı. Otobüslere binen hacı adayları gece geç saatlerde Dalaman Havalimanı’na hareket etti.

Eylül ayında ise geri dönüşler başlayacak.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:15
  1. Milas
  2. Hac
  3. Dalaman
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