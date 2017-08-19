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Milas’a yeni jandarma komutanı

Milas İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halit Çalmuk, yaklaşık 2 ay önce Bingöl’ün Genç ilçesine görevlendirildi. Milas’ın yeni jandarma komutanı ise Binbaşı Hayrettin Fidan oldu.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:32
Milas’a yeni jandarma komutanı

Yaklaşık 2 ay önce Milas İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halit Çalmuk, Bingöl’ün Genç ilçesi Jandarma Komutanlığına atandı. Milas’ın yeni jandarma komutanı da Hayrettin Fidan oldu. 2015 yılı temmuz ayında Milas’taki görevine başladıktan sonra, vatandaşlarla kurduğu diyaloglarla sevilen Çalmuk’un, Büyükşehir Kanunu’yla mahalleye dönüşen köylerde suç oranlarının düşürülmesi konusunda önemli çalışmaları oldu. Çalmuk’un yeni görevlendirmesi ilçede üzüntüye neden oldu.

Çalmuk’un yerine göreve gelen Binbaşı Hayrettin Fidan, geçtiğimiz hafta Milas İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başladı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:32
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