Milan'ın yıldızı Paletta Fenerbahçe'de

Milan'da bir başka stoper Gustavo Gomez ile yaptığı pazarlıklardan sonuç alamayan Fenerbahçe yönetiminin, 31 yaşındaki Paletta'nın transferini tamamladığı kaydedildi. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Gabriel Paletta'nın yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamadığı için takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği vurgulandı. 'Duvar' lakaplı Paletta, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 32 maçta forma giyip 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde toplam 10 kırmızı kartı olan Paletta, 5'ini geçen sezon gördü.