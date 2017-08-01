Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Simon Kjaer’in Sevilla’ya transfer olmasıyla birlikte savunmaya takviye yapma kararı aldı. Öncelikle düşünülen isim Milan forması giyen Gustavo Gomez.



Paraguaylı futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen İtalyan ekibi uygun bir bedel karşılığında transfere sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler ise kiralama seçeceğini düşünüyor. Bu bölgede öncelikle Roman Neustadter’in oynaması düşünülüyordu. Futbolcu hem formu hem de savunmayla olan uyumunun yanısıra topu oyuna sokabilme özelliği ile de dikkat çekiyordu.

Ancak Rus futbolcuya teklifler söz konusu. Özellikle ülkesi Rusya’dan 3 milyon euroluk bir teklif gelse de sarı-lacivertliler bunu kabul etmedi ve 5 milyon eurodan aşağıya Neustadter’i satmayacağını belirtti.

Kaynak:Skorer