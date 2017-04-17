Milan Fabregas'ı kadrosuna katıyor

Geçtiğimiz günlerde Çinli yatırım grubuna satışı gerçekleşen Milan yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Daily Star'ın haberine göre İtalyan devi, Chelsea'de forma giyen Cesc Fabregas'la gelecek sezon için anlaşma sağladı.
İngiliz ekibinin, yıldız oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirilirken, oyuncuya da yıllık 4,5 milyon euro vereceği kaydedildi.
Bu sezon 30 maçta forma giyen Fabregas'la Beşiktaş ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği iddia edilmişti.
Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)'in paylaştığı bir gönderi (3 Nis 2017, 11:42 PDT)