Milan deplasmanda SPAL'ı 4-0 ile geçti
İtalya Serie A'nın 24. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda SPAL'ı 4-0 ile geçti. Hakan Çalhanoğlu 90 dakikada sahada kaldı.10 Şubat 2018 Cumartesi 23:33
Serie A'nın 24. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda SPAL'ı 4-0 yendi. Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakikada sahada kaldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 2 ve 65. dakikalarda Patrick Cutrone, 73. dakikada Lucas Biglia ve 90. dakikada Fabio Borini kaydetti.
Milano ekibi bu sonucun ardından puanını 38'e yükseltirken, SPAL ise 17 puanda kaldı.
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