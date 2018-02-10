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Milan deplasmanda SPAL'ı 4-0 ile geçti

İtalya Serie A'nın 24. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda SPAL'ı 4-0 ile geçti. Hakan Çalhanoğlu 90 dakikada sahada kaldı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 23:33
Milan deplasmanda SPAL'ı 4-0 ile geçti

Serie A'nın 24. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda SPAL'ı 4-0 yendi. Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakikada sahada kaldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 2 ve 65. dakikalarda Patrick Cutrone, 73. dakikada Lucas Biglia ve 90. dakikada Fabio Borini kaydetti.

Milano ekibi bu sonucun ardından puanını 38'e yükseltirken, SPAL ise 17 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 23:33
  1. İtalya
  2. Serie A
  3. Milan
  4. Milano

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