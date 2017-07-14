Milan bombayı patlattı! 40 milyon euro

Transfer döneminin en aktif takımlarından Milan, sezonun flaş transferlerinden birine imza attı. Milan, şampiyon Juventus'un stoperi Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

Milan, 30 yaşındaki stoper için Juventus'a 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 5 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli oyuncuya ise 7,5 milyon euro yıllık garanti ücret verilecek.

Juventus'ta 7 sezon forma giyen İtalyan stoper, geçtiğimiz sezon 45 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.