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Mikrop kaynıyor! Tuvaletlerden daha tehlikeli

İşte bir kısmını tahmin edebileceğiniz, bir kısmı ise sürpriz olabilecek kirli eşya listesi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:59
Mikrop kaynıyor! Tuvaletlerden daha tehlikeli

Bir anket sorusu olarak sorulsa, hemen herkes en çok mikrop bulunduran ortamın tuvalet (klozet kapağı) olduğu konusunda hemfikir olur. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, günlük hayatta kullandığımız pek çok eşya, tuvaletlerden onlarca, yüzlerce kat daha kirli.

İşte bir kısmını tahmin edebileceğiniz, bir kısmı ise sürpriz olabilecek kirli eşya listesi. Genel olarak "mikrop" olarak bahsetsek de bunlar bakteri, virüs ya da karışımları tabii ki.

Elektrik Anahtarı

Sürekli pek çok kişinin kullandığı ve pek sık temizlenmeyen anahtarlar da mikrop yuvası. Bir sonraki açma-kapamanızda bunu aklınıza getirin.

Kapı Kolları

Evimizdeki kapı kolları tuvaletten 7 kat daha fazla mikrop içeriyor. Kurumların, apartman girişinizin ve umumi tuvaletlerin kapı kollarını ise hayal bile edemezsiniz!

Koltuk Kolları

Bankalarda, resmi kurumlarda işlerimizi takib ederken oturup kalktığımız yerlerdeki kolçaklar, merdiven trabzanları tuvaletten 14 kat daha kirli.

Mutfak Süngeri

Bir mutfak süngeri muhtemelen evdeki en pis eşya olabilir. İnanılmaz gelebilir ama kirli bir mutfak süngeri tuvalete göre 200,000 kata kadar fazla mikrop içeriyor.

Cep Telefonu

Bunu muhtemelen çoğumuz tahmin ediyoruz, zira cep telefonu sürekli elimizde ve gittiğimiz her ortamda yanımızda. Tuvaletten 10 kat daha fazla mikrop barındırması ise yine de şaşırtıcı.

Kumandalar

Kumandalar sürekli elimizde. Bir şey yerken de tutuyoruz, terliyken de, tuvaletten dönünce de. Bir de kirlenmesin diye streç ile saranlar da var ki, daha da fazla mikroba yol açıyorlar. Otel odalarındaki kumandalar ise tam bir facia...

Lokanta Mönüsü

Bir restoran mönüsünün günde kaç kişinin eline değdiğini düşünün. Genellikle pek de temizlenmeyen bu mönüler, ortalama klozet kapağından 100 kat daha kirli.

Klavye

Pek temizlenmeyen bir klavye, klozetten tam 400 kat daha fazla mikroplu. Bunun en büyük sebebi klavyelerin temizliğini, biraz da zor olmasından dolayı ihmal etmemiz.

Oyuncak

Sadece birkaç oran verelim, gerisini siz düşünün. Bir tuvalete göre peluş oyuncaklar 2 kat, bisiklet tutacakları veya toplar 16 kat mikrop barındırıyor.

Ofis Masası

Ofislerinizdeki masanız bir kozete göre 400 kat daha fazla mikrop içeriyor. Okullardaki sıralar da bir felaket olmalı.

Para

En çok bilinen kir kaynaklarından biri de para. Her bir banknotta yaklaşık 200,000 mikrop barınıyor. Kredi kartı kullanmak daha temiz herhalde.

Halılar

Halılarda da yastıklar gibi "mite" kaynıyor. Ayrıca üzerinde sürekli dolaşan insanların deri kalıntıları da tüyler arasında mite/maytlara yem oluyor.

Bunların dışında yazmadığımız pek çok eşya var; kulaklıklar, çöp sepetleri, bavullar, ATM'ler, alışveriş arabaları, umumi telefonlar ve daha yüzlercesi..

Paranoyak temizlik takıntılı olmayalım ama temizliğimize de dikkat edelim...

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:59
  1. mikrop
  2. Elektrik Anahtarı
  3. Kapı Kolları
  4. Koltuk Kolları
  5. Mutfak Süngeri
  6. Cep Telefonu
  7. Kumandalar
  8. Lokanta Mönüsü
  9. Klavye
  10. Oyuncak
  11. Ofis Masası
  12. Para
  13. Halılar
  • Bekiroğlu Bekiroğlu 35 dk önce
    Huda kaya apoda vatan severmi askerimizle polisimizle çatışırken geberen teroristleride omuzunda taşıyan hdp millet vekilleride vatan severmi arabasında askerimizi polisimizi oldürsün diye bakacında teroristlere silah gotururken yakalanan faysal sarı yıdız denen hdp m vekili hainde vatan severmihuda kaya vasiyet et seni musluman mezarlığına gommesinler geberdiğin zaman sen başortul munafıksın musluman marksist ateist bolucu partide olabilirmi terorist sevici hain seni
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