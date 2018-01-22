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"Mike Pence İsrail'in hakiki ve harika dostudur"

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyarete gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i, "İsrail'in hakiki ve harika dostu" olarak nitelendirdi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:16
"Mike Pence İsrail'in hakiki ve harika dostudur"

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, barış sürecinde ABD'nin ara buluculuğunun alternatifi olmadığını belirtti.

"BARIŞ SÜRECİNDE ABD'NİN ARA BULUCULUĞUNUN ALTERNATİFİ YOK"

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında görevli İsrail büyükelçileriyle Dışişleri Bakanlığında bir araya gelen Netanyahu, konuşmasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a hitaben, "Barış sürecinde ABD'nin ara buluculuğunun alternatifi yok." ifadesini kullandı.

Netanyahu'dan Pence'e: İsrail'in hakiki ve harika dostu

Netanyahu, ülkesinde bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i "İsrail'in hakiki ve harika dostu" diye nitelendirerek, "Pence ile güvenlik ve barış olmak üzere iki önemli dosyayı görüşeceğim." dedi.

ZİYARETİN 2 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Ürdün ve Mısır'ı kapsayan Ortadoğu turu kapsamında bugün İsrail'e gelen Pence'in resmi ziyaretinin iki gün sürmesi bekleniyor.

Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Aralık'ta "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çeşitli münasebetlerle yaptığı açıklamalarda, barış sürecinde ABD'nin ara bulucu olmasını kabul etmediğini vurgulamıştı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:16
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