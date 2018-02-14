Mihail Saakaşvili, gözaltı anının görüntülerini paylaştı
Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Polonya’ya gönderilmişti. Sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındığı sırada darbedildiği öğrenildi.14 Şubat 2018 Çarşamba 10:00
Vatandaşlığından çıkarıldığı Ukrayna'ya yasadışı yollardan giren ve dün sınır dışı edilen Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı ve Odessa'nın eski valilisi Saakaşvili, Facebookhesabından yayınladığı görüntülerle gözaltına alınırken darbedildiğini açıkladı.
SAÇLARINDAN TUTARAK GÖTÜRDÜLER
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunduğu restorana gelen güvenlik güçleri tarafından karga tulumba çıkarılarak bir otomobil ile havalimanına götürülen Saakaşvili, restorandan çıkarılma anında saçlarından tutulduğu, gözleri ve ağzının yol boyunca bağlı olduğu, yüzüne vurulduğunu ateş açmakla tehdit edildiğini ifade etti.
POLONYA'YA GİTTİ
Varşova, Saakaşvili’nin Polonya’ya geldiğini doğruladı. Polonya’da bir kanala konuşan Saakaşvili ise Ukrayna’ya ‘yasal yollarla’ yeniden dönmek istediğini söyledi.
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