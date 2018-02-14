Mihail Saakaşvili, gözaltı anının görüntülerini paylaştı

Vatandaşlığından çıkarıldığı Ukrayna'ya yasadışı yollardan giren ve dün sınır dışı edilen Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı ve Odessa'nın eski valilisi Saakaşvili, Facebookhesabından yayınladığı görüntülerle gözaltına alınırken darbedildiğini açıkladı.

SAÇLARINDAN TUTARAK GÖTÜRDÜLER

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunduğu restorana gelen güvenlik güçleri tarafından karga tulumba çıkarılarak bir otomobil ile havalimanına götürülen Saakaşvili, restorandan çıkarılma anında saçlarından tutulduğu, gözleri ve ağzının yol boyunca bağlı olduğu, yüzüne vurulduğunu ateş açmakla tehdit edildiğini ifade etti.

POLONYA'YA GİTTİ

Varşova, Saakaşvili’nin Polonya’ya geldiğini doğruladı. Polonya’da bir kanala konuşan Saakaşvili ise Ukrayna’ya ‘yasal yollarla’ yeniden dönmek istediğini söyledi.