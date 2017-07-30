Midyat’ta uyuşturucu operasyonu
Mardin’in Midyat ilçesinde Asayiş Büro ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.30 Temmuz 2017 Pazar 12:56
Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda, 1 kilogram toz esrar ele getirilirken, M.N. (23) isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N., tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine gönderildi.