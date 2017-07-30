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Midyat’ta uyuşturucu operasyonu

Mardin’in Midyat ilçesinde Asayiş Büro ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:56
Midyat’ta uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda, 1 kilogram toz esrar ele getirilirken, M.N. (23) isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N., tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:56
  1. Mardin
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Yunus Emre
  4. Midyat
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