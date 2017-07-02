Midyat’ta trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, Midyat ilçesi Batman karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Midyat istikametine gelmekte olan Fahrettin Alptekin (21) idaresindeki 47 LL 145 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Zeki Kartal (29) idaresindeki 34 FH 8784 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle yoldan çıkan araçlarda bulunan sürücülerin yanı sıra, Mehmet Nur Kartal (27), Hasan (16) ve Faris Oğuz (12) ile Hasan (16) ve Muhyettin Alptekin (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.