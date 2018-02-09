Midyat’ta trafik kazası: 6 kişi yaralı
Midyat'ta otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.09 Şubat 2018 Cuma 08:31
Mardin'in Midyat ilçesinde otogar girişinde trafik kazası meydana geldi.
Kaza 01 UG 807 plakalı şoförü öğrenilemeyen otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü geçip karşı yönden gelen 34 ZP 5619 E.Ö., idaresindeki araca çarparak geçekleşti.
Kazazedeler: A.T., E.Ö., D.İ., A.A., M.Ş.A., E.Ö., kazada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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