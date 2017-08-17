Midyat’ta Kur’an kursları kapanış töreni yapıldı

Midyat’ta Müftülüğe bağlı camilerde 9 hafta boyunca verilen Kur’an kursları tamamlandı. Kursların tamamlanması nedeniyle program düzenlendi. Hacı Kasım Altunkaya Camisi’nde düzenlenen törene Kaymakam Hüseyin Tekin, eşi Merve Tekin, İl Müftüsü İsmail Çiçek, İlçe Müftü Vekili İdris Yıldırım, kuran kursu talebeleri ve din görevlileri katıldı.

Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başlayan programda konuşan Müftü Çiçek, “Kur’an’ın güzel okunması gibi doğru anlaşılması da önemli. Rabb’im Kur’an’ı en güzel okuyan, en güzel biçimde anlayan, hayatına taşıyanlardan eylesin” dedi.

Program, öğrenciler tarafından ilahiler okunmasıyla sona erdi.