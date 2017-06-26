Midyat’ta 21 çocuklu ailenin bayram coşkusu

Midyat ilçesi Başyurt Mahallesi’nde ikamet eden 50 yaşındaki Mecit Demir’in iki eşi ve 21 çocuğu bulunuyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Demir’in evinde bayram coşkusu yaşandı. Demir’in çocukları, her bayram olduğu gibi bu bayram da yaşlarına göre sıraya girerek babalarının elini öpüp, bayramlarını kutladı. Çocuklarından 8’inin kız, 13’ünün erkek olduğunu belirten Demir, “Çocuklarım hepsi yanımızda, beraber yaşıyoruz. Hepsinin bayramlıklarını aldım” dedi.