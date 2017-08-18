Midyat’ trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Midyat İlçe Devlet Hastanesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ. (31) yönetimindeki, 47 LD 632 minibüs ile A.A. (25) yönetimindeki 64 DU 044 otomobil çarpıştı. Kazada, araçların sürücülerinin yanı sıra S.Ş. (61) ve M.A. (24) isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.