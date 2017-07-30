Midyat kavunu pazarlarda yerini aldı

Midyat ilçesinde yaz aylarında yetiştirilen ve damak tadına düşkün insanların vazgeçilmezi olan kavun tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı ucuz olduğu için herkesin alabildiği kavun, Midyat’ta ayrı bir tatla yetişiyor. Mart ayında ekilip, temmuz ve ağustos aylarında olgunlaşan kavun, sulanmadan, ilaçlanmadan, doğal olarak yetiştiriliyor. Birçok ailenin geçim kaynağı olan kavun buradan birçok kente gönderiliyor. İlçeye bağlı Mercimekli köyünde kavun yetiştiren Çiftçi Ali Akın, “Burada kavun martta ekilir, temmuz ayında yetişir. Susuz olarak yetişen kavun güneş ısısı ile olgunlaşıyor. Buradan sonra ilçeye götürüp satıyoruz” dedi.

Satıcı Abdullah İnan, “Bu kavunlar Midyat’ın meşhur kavunlarıdır, çevre köylerden geliyor. Tadı güzel mayhoş, nar tadındadır. Fazla tatlı değil mayhoştur. Bunlar buradan İstanbul’a gidiyor Türkiye’nin her tarafına gönderiliyor” diye konuştu.