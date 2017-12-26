Mideye çok iyi gelir! Kansere Karşı...

Maydanozgiller ailesinden bir bitki türü olarak bilinen rezene, Akdeniz İkliminde yetişir. Çok uzun bir yapısı vardır ve yaklaşık 2 metreye kadar ulaşır. Yılın her zamanı yetişebilen bir bitkidir. Bitki çiçekleri altın sarısı renginde oluşmaktadır. Kurutularak saklanan bir bitkidir ve kabuklarından ayrılarak toplanmaktadır. Tohumlarının çiğ olarak bile tüketilebildiği rezene bitkisi, en çok çayı ile bilinir. Rezene çayının sağlık açısından sayısız faydası bulunmaktadır.

Emziren annelere var olan etkisinden, bazı eklem ağrılarına kadar birçok konuda yardımcı olabilecek bir bitki çayıdır. Rezene çayı faydaları bakımından birçok uzman tarafından sıklıkla içilmesi önerilen bir çay türüdür. Bitkinin soğan, tohum ve yaprak kısımları yemeklerde kullanılmakta ve ayrı bir lezzet kazandırması ile de bilinmektedir. Birçok ilacın içerisinde kullanılmakta olan rezene bitkisi, çayı ile tüketilmesi daha keyifli hale gelmektedir. Aynı zamanda doğal şekilde rezene çayını tüketmek, birçok konuda doğal tedaviye yönlenmesini sağlar.

Arap ve Hint topraklarında uzun yıllar boyunca rezene bitkisi ilaç olarak kullanılmış ve birçok hastalığın tedavisinde sıklıkla tercih edilmiştir. Baharat olarak da tüketilen rezene bitkisi, tıp dünyasında gerçekten önerilen ve kullanılan bir takviye haline gelmiştir.

REZENE ÇAYININ FAYDALARI

Rezene Çayı Mideye Çok İyi Gelir:

Rezene çayı en çok mide sorunlarında önerilen bir bitki çayı olarak ön plana çıkar. Mide kasılmaları ve mide spazmları için oldukça rahatlatıcı bir etkisi mevcuttur. Ayrıca reflü ve gastrit gibi ciddi mide rahatsızlıklarının tedavisinde de önerildiği görülmektedir. Mideyi rahatlatmak adına ara öğünlerde rezene çayı içilebilir. Aynı zamanda midede şişliğe ve ağrılara neden olan gaz birikiminin de dışarı atılmasında etkisi mevcuttur. Gaz problemi çekenler için rezene çayı tüketmesi önerilebilir. Ağır bir yemek sonrasında midenin hemen korunması için rezene çayı içmek iyi bir tercihtir. Rezene çayı aynı zamanda ağır yemekler sonrasında oluşabilecek ağız kokularını da giderme amacıyla kullanılmaktadır. Ilık bir rezene çayı yardımı ile gargara da yapılabilir. Ağız temizleyici özelliğinden bu şekilde faydalanmak mümkündür.

Vücuttan Toksinleri Atar:

Vücuttan toksinleri atma konusunda rezene çayı bir arındırıcı etki sağlayacaktır. Rezene çayının doğal içeriği sayesinde vücutta biriken ve özellikle gözenekleri tıkayan, sağlıksız hissettiren toksin maddeleri bitki çayı mucizesi ile vücuttan dışarı kolaylıkla atılabilir. Toksinler ile birlikte aynı zamanda terleme sağlayarak vücuttan fazla suyun da atılmasını sağlayacaktır. İdrar ve terleme yolu ile vücuttan atılması gereken birçok zararlı maddenin kolayca çıkmasında etkisi büyüktür. Bazı enfeksiyona bağlı hastalıkların da tedavisinde kullanılan rezene çayı, enfeksiyon engelleyici etki sağlar.

Kansere Karşı Rezene Çayı:

Kanser hastalıklarının tedavisinde de kullanılan bir bitki çayı olarak rezene çayı, kolon kanseri ve meme kanserine iyi gelmesi konusunda araştırmaları ile de bilinir. Bu nedenle de kanser hastalıkları için önerilmeli ve tüketilmelidir.

Emziren Anneler Tüketmelidir:

Emziren anneler için süt arttırıcı bir etki sağladığı da söylenenler arasında yer alıyor. Uzmanların da önermiş olduğu bu durum, anne adaylarının mutlaka uygulaması gereken bir takviye. Emzirme döneminde sütünün azaldığını gören ya da azalmaması için önlem almak isteyen tüm anneler, her gün rezene çayı tüketimi sağlayabilir. Böylelikle aynı zamanda rezene çayının sağladığı faydalar anneden bebeğe de geçmiş olacaktır.

Rezene Çayının Sindirime Etkisi:



Safra üretimine yardımcı olması ile de bilinen rezene çayı, aynı zamanda sindirim konusunda da dost bir içecektir. Daha kolay bir sindirim süreci ve sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi ile bilinen rezene çayının mutlaka bu problemleri yaşayanlar tarafından sıklıkla tüketilmesi gerekiyor. Ağır bir öğün sonrasında ya da güne başlarken önlem olarak sıcak bir bardak rezene çayı tüketilebilir.

Diş Sağlığı İçin Rezene Çayı:

Diş ağrıları ve diş eti problemlerine de çare sağlayan rezene çayı, iltihaplanmalara karşı koruyucu bir etki sağlayacaktır. Diş etindeki hassaslıklar ve dişte çürük ya da leke gibi nedenlerden dolayı oluşan ağrılar için, doğal ve sağlıklı bir ağrı kesici görevi görecektir.

Göz Sağlığı İçin Rezene:

Sadece dişlere değil gözlere de çok iyi gelen rezene çayı, göz doktorları tarafından önerilen bir çay türüdür. Göz bozukluklarını belli bir ölçüde engellediği ve yine önlem olarak da değerlendirilebilecek olan rezene çayı mutlaka göz problemleri için de tercih edilmelidir.

Tansiyona Olan Etkisi:

Yüksek tansiyon hastalığını yaşayanlar için de tansiyon düşürücü etkisi ve yatıştırıcı içeriği ile yardımcı olacak bir bitki çayıdır. Doktorlar da hastaları için bu bitki çayını ilaçları ile birlikte önermektedir.

Soğuk Algınlığına İyi Gelir:

Soğuk algınlığı döneminde de içilmesi önerilen bir bitki çayı olarak en çok öksürüğe iyi geldiği söylenmektedir. Rezene çayı mutlaka kış mevsiminde bulundurulmalı ve öksürüğü azaltma konusundaki etkisinden gerektiği zamanlarda faydalanma sağlanmalıdır. Özellikle içerisine bal ve limon katıldığı zaman çok iyi bir ödem sökücü haline gelecektir. Ihlamur çayı ile birlikte karıştırılarak da tüketilebilir.

Kadınlar İçin Rezene Çayı Mucizesi:

Regl döneminde her kadının en çok çektiği durum karın ve rahim ağrılarıdır. Kramplar şeklinde de devam eden bu durum için rezene çayının yatıştırıcı etkisi çok iyi gelmektedir. Rahim kasılmalarını ciddi derecede azaltması, karın ağrılarını yatıştırması ve bel ağrılarına da iyi gelmesi ile bu dönemlerde mutlaka her kadın tarafından bol bol tüketilmelidir.

Diyet Yapanlar İçin Rezene Çayı:

Kilo verme döneminde rezene çayının tok tutucu ve açlığı bastırıcı etkisinden faydalanmak da iyi olacaktır. Diyet yapanlar için bu süreci daha kolay hale getirecek bir faydası olan rezene çayı ile, sağlıklı bir şekilde zayıflamak mümkün. Ayrıca ara öğünlerde tüketilen atıştırmalıklar, rezene çayı ile tatlandırılabilir ve daha keyifli bir öğün saati yaşanabilir.

Bağırsak Sorunlarına İyi Gelir:

Bağırsak hastalıklarında da uzmanlar tarafından hastalara sıklıkla rezene çayı tüketmeleri önerilmektedir. Bağırsakların mikrop ve benzeri parazitlerden temizlenmesi açısından arındırıcı ve temizleyici bir etki sağlayacaktır. Bu dönemlerde de yine her gün rezene çayı tüketmek gereklidir.

Vücudun Güçlenmesini Sağlar:

Rezene çayı, vitamin ve mineral bakımından zengin olması sayesinde de diğer bitki çaylarına göre ön planda görünür. Sağlık açısından çok faydası olan bu vitamin ve minareller vücutta güçlendirici bir etki yapar. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi sayesinde, aslında tüm hastalık dönemlerinde rezene çayı tüketmek çok iyi gelecektir.

Cinsellik İçin Rezene Çayı:

Rezene çayının libido arttırıcı bir etkisi olduğu da söylenmektedir. Cinsel problemlerin tedavi süreçlerinde rezene çayı tüketimini arttırarak denenmesi sağlanabilir. Aynı zamanda birçok bitki çayında olduğu gibi rezene çayında da yatıştırıcı bir etki sağladığı söylenmektedir. Doğal kas gevşetici olarak kabul edilen rezene çayı, uyku öncesinde ve stresli günlerde tüketilerek rahatlama için katkı sağlamasından faydalanılabilir. Bebeklerde görülen kolik sorunu için de yatıştırıcı etki sağlar ve ağlamaları kesebilme özelliği ile anne ve babalar açısından bir mucize sayılır.

Rezene Çayı İçin Tavsiyeler:

Kan şekerini yükseltici bir etkisi olması söylendiği için emziren anneler ve çeşitli sağlık problemleri olanlar, mutlaka uzman görüşü sonrasında tüketimine devam etmelidir. Her şeyde olduğu gibi, rezene çayında da herkes için tüketim açısından bir ölçü ayarlaması gerekebilir. Aynı zamanda rezene çayının gerçekten doğal şekilde hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Piyasada içerisinde doğal olmayan malzemelerin de yer aldığı rezene çayları satılmaktadır ve mutlaka doğal olanları keşfedilmelidir. Doğal olduğuna dikkat edildikten sonra her gün kahvaltıda, öğünlerde ve akşam yemeğinden sonra bir fincan rezene çayı tüketmek sağlık için çok iyi bir takviye olacaktır.

Rezene Çayının Zararları

Rezene bitkisinin yağı ve çayı sağlık açısından çok faydalıdır. Fakat bazı durumlar için vücuda önemli derecede ciddi zararları olabilir. Bu sebeple rezene tüketimini bilinçli ve dikkatli yapmak gerekir. Rezene kayda değer etkili ve fazla miktarda vitaminler ve farklı mineraller barındırır. Bu sebeple farklı hastalıklardan ötürü sürekli ilaç kullanmak durumunda olan kişiler rezene çayı tüketmeden evvel mutlaka doktoruna danışması gereklidir.

-Normalden fazla rezene çayı içmek cilt dökülmelerine ve cilt kızarıklıklarına yol açabilir.

-Fazlaca rezene çayı tüketimi baş ağrısı, midede bulantı, kusma ve vücutta titremeye yol açabilir.

-Özelliklede epilepsi hastalarının rezenenin hiçbir ürünü tavsiye edilmez.

-Cilt iltihabı, kabartı ve benzeri sorunları olan kişiler rezene çayını tüketmekten kaçınmalıdır.

-Rezene çayı alerjik sorunu olan kişiler öncelikle doktoruna danışmalıdır. Çünkü rezene çayının alerjik reaksiyonlara sebep olabilen bir etkisi vardır. Bu gibi durumlarda karın ağrısı veya hırıltı gibi sorunlara sebep olabilir.

-Rezene aynı zamanda anne rahminde bazı problemlere yol açtığı bilinir. Bu nedenle hamilelik dönemi içerisinde rezene çayı tüketiminden kaçınmak gerekir.

-Her ne kadar uzmanlar rezene çayının gebelik döneminde bazı problemlere yol açabildiğini düşünülse de bazı doktorlar tarafından emzirme dönemindeki annelere rezene ürünlerinin süt arttırıcı faydası olduğunu düşünen uzmanlarda vardır. Fakat bu tür durumlarda mutlaka doktor tavsiyesi ve doktor kontrolü altında tüketilmelidir.

-Uzmanlar rezene tohumu DNA’ya zarar sağladığı düşünülmektedir.

-Kanser tedavisi gören erkeklerin ve meme kanseri ve rahim kanserine karşı mücadele veren hanımların rezene çayını ve rezene ürünlerini tüketmemesi gerekir.