Midesinden 639 adet çivi çıktı

48 yaşındaki adı açıklanmayan hasta, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle iki hafta önce Kalkutta Hastanesi’ne gitti.

Hastanın tomografi filminde bağırsak bölgesinde çok sayıda çivi bulunduğu tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın bağırsaklarından 639 çivi çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor Siddhartha Biswas, çivilerin büyük bölümünün 5 santimetreden uzun olduğunu belirterek, “Hastanın durumu iyi ve gözlem altında tutuluyor. Şans eseri hastanın bağırsaklarında büyük çaplı yırtık oluşmamış” dedi. Doktorlar, psikolojik sorunları olan hastanın devamlı çivi yuttuğunu kaydetti.