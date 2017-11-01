Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Midesinden 639 adet çivi çıktı

Hindistan’ın doğusunda Bangladeş sınırında bulunan Gobargdanga bölgesinde yaşayan hastanın midesinden 639 adet çivi çıkarıldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 19:08
Midesinden 639 adet çivi çıktı

48 yaşındaki adı açıklanmayan hasta, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle iki hafta önce Kalkutta Hastanesi’ne gitti.

Hastanın tomografi filminde bağırsak bölgesinde çok sayıda çivi bulunduğu tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın bağırsaklarından 639 çivi çıkarıldı.  

Ameliyatı gerçekleştiren doktor Siddhartha Biswas, çivilerin büyük bölümünün 5 santimetreden uzun olduğunu belirterek, “Hastanın durumu iyi ve gözlem altında tutuluyor. Şans eseri hastanın bağırsaklarında büyük çaplı yırtık oluşmamış” dedi. Doktorlar, psikolojik sorunları olan hastanın devamlı çivi yuttuğunu kaydetti.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 19:08
  1. Kalkutta Hastanesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump, saldırı sonrası göçmenleri hedef aldı
    1. Trump, saldırı sonrası göçmenleri..
    2. Ahmet Edip Uğur: Yeni bir açıklama daha…
    3. AK Parti istifa eden başkanın yerine..
    4. Trump: Zanlıyı Guantanamo'ya..
    5. Şile'de batan gemiyle ilgili flaş..
    6. 'Filistin sorunu çözülmeden bölgede..
    7. Beşiktaş, Monaco'yu ağırlıyor
    8. İtalya Başbakanı Gentiloni Katar'da
    9. Özbekistan: ABD'deki saldırı için...
    10. Eski DAEŞ’li PYD/PKK hemşiresi oldu
    11. İstanbul’da 1 milyon 400 bin öğrenci..
    12. Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe..
    13. Nükleer tünel çöktü
    14. Irkçı lider: Vekil ya da bakan görmek..
    15. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya ağır..
    16. Midesinden 639 adet çivi çıktı
    17. İspanya'ya girmeyeceğini açıkladı
    18. Ankara'dan son dakika... Belediye..
    19. Ekonomide günün özeti - 1 Kasım 2017
    20. Erdoğan ve Aliyev'in yaptığı hamle..
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
    İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi