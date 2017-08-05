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Midesi delinen doktor beyin kanamasından hayatını kaybetti

İşyeri hekimi olarak çalışan 42 yaşındaki Dr. Zafer Tortum, midesi delindiği tedavi altına alındığı hastanede, beyin kanamasından öldü.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:05
Midesi delinen doktor beyin kanamasından hayatını kaybetti

Erzincan'da bulunduğu sırada rahatsızlanan evli ve 3 çocuk babası Pratisyen Dr. Zafer Tortum'a hastanede midesi delindiği için hemen ameliyat olması gerektiği bildirildi. Erzurum'a nakledilmesini isteyen Dr. Tortum, ambulansla  Erzurum'a getirildi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Mide ameliyatının ardından Dr. Zafer Tortum, iltihabın kana karışması sonucu yoğun bakım altına alındı. Yakutiye Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Dr. Tortum, önceki gün geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Dr. Tortum, yakınları ve meslektaşları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:05
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