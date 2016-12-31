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Mide yanması nedir?

Mide asidinin yemek borusuna doğru kaçak yapması sonucu oluşan yanma hissidir. Bu sorun sanılanın aksine midenin değil yemek borusunun ve gırtlağın yanmasından kaynaklanmaktadır.

Mide yanması neden olur?

Mide yanmasına domates, soğan, sarımsak, baharatlar, kızartmalar, nane ve çikolata gibi yiyecekler yol açmaktadır.

Mide yanması sorunundan nasıl korunulur?

- Aşırı yağlı yiyeceklerden ve baharatlardan uzak durulmalı

- Dar kıyafetler giyilmemeli

- İdeal bir kiloda kalınmalı

- Sigara ve alkolden uzak durulmalı

- Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda fazla bulunulmamalı

Mide yanması nasıl tedavi edilir?

Mide yanmasının tedavisinde birtakım ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun yanında şu yöntemlerde etkili olabilmektedir:

- Bol su içilmeli

- Yağlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalı

- Dengeli beslenilmeli

- Düzenli spor yapılmalı

- Sigaradan uzak durulmalı

Mide yanmasına alternatif çözümler!

Soda: Bir bardak doğal sodanın içerisine birkaç damla limon suyu sıkarak tüketmek mide yanmasını gidermektedir.

Rezene tohumu: Rezene tohumlarını bir bardak suda kaynatın. Soğumasının ardından tüketin.

Nane: Bir bardak suya birkaç nane yaprağı koyun ve 30 dakika bekletin. Daha sonra süzerek suyunu için. Bunun yanında nane yaprakları çiğnemek de mide yanması sorununu gidermektedir.

Elma sirkesi: Bir bardak su içerisine bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek yemeklerden önce tüketin.

Süt: Soğuk süt içmek, mide yanması sorununa karşı en etkili yöntemdir.

Muz: Özellikle geceleri şiddetlenen mide yanması semptomlarını hafifletmek için yatmadan önce bir adet muz yiyebilirsiniz.

Badem sütü: Badem sütü, mide asidinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır.

Yulaf ezmesi: Yulaf ezmesi, sindirim sistemini rahatlatır ve mide rahatsızlıklarını giderir.

Yeşil yapraklı sebzeler: Marul salatası yiyerek, mide yanması şikyetinden kurtulabilirsiniz.

Kış sebzeleri: Brokoli, kuşkonmaz, yeşil fasulye, kereviz ve karnabahar gibi sebzeler; midedeki asit oranını düşürerek rahatlama sağlamaktadır.

Zencefil çayı: Kaynayan suyun içerisine bir miktar zencefil kökü veya kabuğu atarak, demlemeye bırakın. Bu bitkisel çayı içtikten sonra, mide yanması şikayetinin azalmaya başladığını göreceksiniz.

Aloe vera: Aloe vera bitkisinden elde edilen su mide yanması tedavisinde oldukça etkilidir. Daha iyi sonuç almak için yemekten 20 dakika önce alınması önerilmektedir. Ayrıca aloe vera suyu ishal ve karın ağrısına iyi gelmektedir.