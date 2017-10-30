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Mide üşütmesine ne iyi gelir?

Özellikle kış mevsimine geçiş dönemlerinde sıkça rastlanan mide üşütmesi, birçok etken nedeniyle oluşabiliyor. Peki mide üşütmesi nasıl geçer?

30 Ekim 2017 Pazartesi 03:20
Mide üşütmesine ne iyi gelir?

Mide üşütmesi ani ısı değişimleri nedeniyle ortaya çıkabilir. Ayrıca mide üşütmesine sebep olarak sabahları aç karnına içilen soğuk içecekler ve tüketilen soğuk gıdalar da sayılabilir.

MİDE ÜŞÜTMESİNE NE İYİ GELİR?

Toz Karabiber Kürü: Yarım tatlı kaşığı toz karabiber,1 çay bardağı kaynamış suyun içine dökülür ve bir süre bekletildikten sonra süzgeçten geçirilerek içilir. Bu karışım mide üşütmesi için önerilen karışımlardandır.

Nane-Limon: 1 su bardağı suyun içine 1 kahve kaşığı nane ve 1 adet limon kabukları ile beraber eklenir ve 5 dakika kadar kaynatılır. Gün içinde 3-4 defa içilir ise mide üşütmesi hafifleyebilir.

Mercan Kökü Kürü: Yarım tatlı kaşığı mercan köşkü 1 çay bardağı kaynar suyun içine atılır ve bir süre bekletilerek süzülerek içilir. Bu demlenmiş bitki mide üşütmesine iyi gelecektir.

Bitkisel Karışım: Eğir otu, ezilmiş ardıç meyveleri, oğulotu ve nane eşit şekilde harmanlanarak çay demlenir. Demlenen çayın içine bir miktar bal ilave edilerek tatlandırılır. Bu bitkisel karışımdan sabah ve akşam aç karnına 1 fincan olacak şekilde içilir. Bu sayede mide üşütmesi tedavi edilmiş olur.

Karışık bitkisel Çay: 1 su bardağı kaynatılmış suyun içine eşit miktarda zencefil, ada çayı, papatya ve ıhlamur ilave edilerek 5-6 dakika kadar demlenmesi sağlanır. Bu bitkisel karışım mide üşütmesine çözüm olacaktır.

Kekik Kürü: Taze kekik incecik kıyılır ve cam bir kavanozun tamamına doldurulur. Kekiğin üzerini örtecek şekilde saf zeytinyağı eklenir. Karışımın ağzı sıkı bir şekilde kapatılarak 15 gün kadar güneşli ya da sıcak bir ortamda bekletilir. Mide üşümesine maruz kalındığı zaman kavanoz iyice çalkalanarak süzülür. Kesme şekerin üzerine 5-6 damla kadar damlatılarak yenir. Bu karışım mide üşütmesi için oldukça yararlı bir karışımdır.

Mide üşütmesine iyi gelebilecek diğer bitkiler,

Kuşburnu pekmezi
Yeşil çay
Havlıcan
Yıldız çiçekleri
Şam fıstığı olarak sıralanabilir.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 03:20
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