Mide spazmı nedir?
Midenin ağrılı bir şekilde kasılmasına mide spazmı denir. Ağrı genellikle göbekle kaburgalar arasında olan bölgede hissedilir. Bazen göğüs kafesine ve sırta doğru yayılabilir.
Mide spazmının belirtileri nelerdir?
- Kan kusma veya dışkıda kan
- Karın ağrısı
- Şişkinlik
- İştah kaybı
- Mide bulantısı ve kusma
Mide spazmını hangi yiyecekler tetikler?
Mide spazmını soğuk ve çiğ yemekler ile kafein içerikli içecekler tetiklemektedir.
Mide spazmı neden olur?
Yetersiz beslenme: Uzun süre aç kalmak mide spazmına neden olur.
İltihaplar: Sindirim sistemi iltihapları mide spazmını tetikleyebilir. sonuçlanabilir.
Tahriş: Mideye giren bazı maddeler tahrişe yol açarak bu sorunu tetikleyebilir.
Mide ülseri: Gastritin ilerleyerek mide duvarında açık yara oluşturmasına mide ülseri denilmektedir.
Toksinler: Zararlı toksinlerin sindirim sistemine girmesi mide spazmına yol açmaktadır.
Fiziksel zorlanma: Egzersiz ile birlikte kasılan ve titreşen mide kasları belli bir düzeyden sonra spazma uğrayabilir.
Travma: Karın bölgesi yaralanmaları mide spazmına dönüşebilir.
Diğer nedenler: Gastrit, stres, sigara-alkol kullanımı gibi durumlar mide spazmını tetikleyebilmektedir.
Mide spazmı nasıl tedavi edilir?
İlaç tedavisi
Mide spazmının tedavisinde antibiyotikler, antasit, kortikosteroidler ve ağrı kesiciler kullanılmaktadır.
Ev tedavileri
- İyi dinlenilmeli
- Karın bölgesine nazikçe masaj yapılmalı
Yaşam tarzı önerileri
- Baharat tüketimini sıkıtlayın
- Alkol ve kafeinden uzak durun
- Yemeğinizi yavaş yiyin
- Öğünlerde mutlaka ekmek tüketin
- Soğuk ve asitli içecekleri azaltın
- Yemek yerken sıvı tüketimini kısıtlayın
Doğal tedaviler
- Bitki çayları: Adaçayı, nane ve papatya karışımından yapılan çay mide spazmını gidermektedir. Bu çaya bir dilim limon ile yumuşatmak için biraz bal ekleyebilirsiniz.
- Sıcak su: Haftada iki kez yemeklerden üç saat sonra kırk derece sıcaklıkta su ile duş alın. Suya biraz dağ kekiği ekleyebilirsiniz.