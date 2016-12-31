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Mide spazmı neden olur?

Midenin ağrılı bir şekilde kasılmasına mide spazmı denir. Ağrı genellikle göbekle kaburgalar arasında olan bölgede hissedilir. Bazen göğüs kafesine ve sırta doğru yayılabilir.

Mide spazmı neden olur?
Eklenme: 31 Aralık 2016, 12:16
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Mide spazmı nedir?

Midenin ağrılı bir şekilde kasılmasına mide spazmı denir. Ağrı genellikle göbekle kaburgalar arasında olan bölgede hissedilir. Bazen göğüs kafesine ve sırta doğru yayılabilir.

Mide spazmının belirtileri nelerdir?

- Kan kusma veya dışkıda kan

- Karın ağrısı

- Şişkinlik 

- İştah kaybı

- Mide bulantısı ve kusma

Mide spazmını hangi yiyecekler tetikler?

Mide spazmını soğuk ve çiğ yemekler ile kafein içerikli içecekler tetiklemektedir. 

Mide spazmı neden olur?

Yetersiz beslenme: Uzun süre aç kalmak mide spazmına neden olur. 

İltihaplar: Sindirim sistemi iltihapları mide spazmını tetikleyebilir. sonuçlanabilir.

Tahriş: Mideye giren bazı maddeler tahrişe yol açarak bu sorunu tetikleyebilir.

Mide ülseri: Gastritin ilerleyerek mide duvarında açık yara oluşturmasına mide ülseri denilmektedir.

Toksinler: Zararlı toksinlerin sindirim sistemine girmesi mide spazmına yol açmaktadır.

Fiziksel zorlanma: Egzersiz ile birlikte kasılan ve titreşen mide kasları belli bir düzeyden sonra spazma uğrayabilir.

Travma: Karın bölgesi yaralanmaları mide spazmına dönüşebilir.

Diğer nedenler: Gastrit, stres, sigara-alkol kullanımı gibi durumlar mide spazmını tetikleyebilmektedir.

Mide spazmı nasıl tedavi edilir?

İlaç tedavisi

Mide spazmının tedavisinde antibiyotikler, antasit, kortikosteroidler ve ağrı kesiciler kullanılmaktadır.

Ev tedavileri

- İyi dinlenilmeli

- Karın bölgesine nazikçe masaj yapılmalı

Yaşam tarzı önerileri

- Baharat tüketimini sıkıtlayın

- Alkol ve kafeinden uzak durun

- Yemeğinizi yavaş yiyin

- Öğünlerde mutlaka ekmek tüketin

- Soğuk ve asitli içecekleri azaltın

- Yemek yerken sıvı tüketimini kısıtlayın

Doğal tedaviler

- Bitki çayları: Adaçayı, nane ve papatya karışımından yapılan çay mide spazmını gidermektedir. Bu çaya bir dilim limon ile yumuşatmak için biraz bal ekleyebilirsiniz.

- Sıcak su: Haftada iki kez yemeklerden üç saat sonra kırk derece sıcaklıkta su ile duş alın. Suya biraz dağ kekiği ekleyebilirsiniz. 

 

 
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