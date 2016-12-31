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Mide spazmı nedir?

Midenin ağrılı bir şekilde kasılmasına mide spazmı denir. Ağrı genellikle göbekle kaburgalar arasında olan bölgede hissedilir. Bazen göğüs kafesine ve sırta doğru yayılabilir.

Mide spazmının belirtileri nelerdir?

- Kan kusma veya dışkıda kan

- Karın ağrısı

- Şişkinlik

- İştah kaybı

- Mide bulantısı ve kusma

Mide spazmını hangi yiyecekler tetikler?

Mide spazmını soğuk ve çiğ yemekler ile kafein içerikli içecekler tetiklemektedir.

Mide spazmı neden olur?

Yetersiz beslenme: Uzun süre aç kalmak mide spazmına neden olur.

İltihaplar: Sindirim sistemi iltihapları mide spazmını tetikleyebilir. sonuçlanabilir.

Tahriş: Mideye giren bazı maddeler tahrişe yol açarak bu sorunu tetikleyebilir.

Mide ülseri: Gastritin ilerleyerek mide duvarında açık yara oluşturmasına mide ülseri denilmektedir.

Toksinler: Zararlı toksinlerin sindirim sistemine girmesi mide spazmına yol açmaktadır.

Fiziksel zorlanma: Egzersiz ile birlikte kasılan ve titreşen mide kasları belli bir düzeyden sonra spazma uğrayabilir.

Travma: Karın bölgesi yaralanmaları mide spazmına dönüşebilir.

Diğer nedenler: Gastrit, stres, sigara-alkol kullanımı gibi durumlar mide spazmını tetikleyebilmektedir.

Mide spazmı nasıl tedavi edilir?

İlaç tedavisi

Mide spazmının tedavisinde antibiyotikler, antasit, kortikosteroidler ve ağrı kesiciler kullanılmaktadır.

Ev tedavileri

- İyi dinlenilmeli

- Karın bölgesine nazikçe masaj yapılmalı

Yaşam tarzı önerileri

- Baharat tüketimini sıkıtlayın

- Alkol ve kafeinden uzak durun

- Yemeğinizi yavaş yiyin

- Öğünlerde mutlaka ekmek tüketin

- Soğuk ve asitli içecekleri azaltın

- Yemek yerken sıvı tüketimini kısıtlayın

Doğal tedaviler

- Bitki çayları: Adaçayı, nane ve papatya karışımından yapılan çay mide spazmını gidermektedir. Bu çaya bir dilim limon ile yumuşatmak için biraz bal ekleyebilirsiniz.

- Sıcak su: Haftada iki kez yemeklerden üç saat sonra kırk derece sıcaklıkta su ile duş alın. Suya biraz dağ kekiği ekleyebilirsiniz.