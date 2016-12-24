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Mide kanserinden nasıl korunulur?

Mide ağrısı, tokluk hissi, koyu renkli dışkı, kusma, kilo kaybı, halsizlik, bitkinlik ve enerji eksikliği mide kanserinin belirtilerindendir.

Mide kanserinden nasıl korunulur?
Eklenme: 24 Aralık 2016, 16:44
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Mide kanserinin belirtileri nelerdir?

- Mide ağrısı

- Tokluk hissi

- Koyu renkli dışkı

- Kusma

- Kilo kaybı

- Halsizlik

- Bitkinlik

- Enerji eksikliği

- Sindirim sorunları

- Mide yanması

- Cilt renginde sararma

- Yutkunma zorlukları

Mide kanseri riskini arttıran faktörler nelerdir?

Cinsiyet: Erkeklerin mide kanserine yakalanma riski kadınlara oranla 2 kat daha fazladır.

Genetik: Ailesinde kanser vakası bulunan kişilerin bu hastalığa yakalanma ihtimali daha yüksektir.

Coğrafya: Japonya, Rusya ve Amerika ülkelerinde mide kanseri daha fazla görülmektedir.

Kan grubu: Araştırmalar A grubu kana sahip olanların mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu ifade etmiştir.

Yaş: Mide kanseri genellikle 70-75 yaş arasındaki kişilerde görülür.

Yaşam tarzı: Sigara-alkol kullanımı, füme gıdalar, dengesiz beslenme, aşırı tuz tüketimi ve hazır gıdaların yenilmesi bu hastalığa yakalanma ihtimalini artırmaktadır.

Ülser: Mide ülseri bulunan kişilerde bu hastalığın görülme ihtimali daha yüksektir.

Sağlık koşulları: Gastrit, mide polipleri, enfeksiyonlar ve anemi gibi bazı sağlık sorunları mide kanseri riskini artırmaktadır. 

Çevresel faktörler: Hava kirliliği olan yerlerde mide kanseri riski artırmaktadır.

Mide kanseri nasıl teşhis edilir?

Dışkı testleri, endeskopi ve biyopsi yöntemleriyle mide kanseri teşhis edilmektedir.

Mide kanseri nasıl tedavi edilir?

Ameliyat: Cerrahi operasyon ile midedeki tümörler alınır. Hastalık ilerlediği takdirde ise midenin hepsinin alınması gerekebilir.

Kemoterapi: Kemoterapi ilaçları kanserli hücrelerin öldürülmesine yardımcı olur. Ancak bu tedavi kişide saç dökülmesi ve halsizlik gibi sorunlara yol açabilir. 

Radyasyon: Yüksek enerji dalgaları kanser hücrelerini yok ederek, tümörü ortadan kaldırmaktadır.

Mide kanserinden nasıl korunulur?

- Sigara ve alkolden kesinlikle uzak durun

- Düzenli olarak egzersiz yapın 

- Hayvansal yağların kullanımını azaltın

- Aşırı sıcak ve soğuk içeceklerden uzak durun

 
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