Mide kanserinin belirtileri nelerdir?
- Mide ağrısı
- Tokluk hissi
- Koyu renkli dışkı
- Kusma
- Kilo kaybı
- Halsizlik
- Bitkinlik
- Enerji eksikliği
- Sindirim sorunları
- Mide yanması
- Cilt renginde sararma
- Yutkunma zorlukları
Mide kanseri riskini arttıran faktörler nelerdir?
Cinsiyet: Erkeklerin mide kanserine yakalanma riski kadınlara oranla 2 kat daha fazladır.
Genetik: Ailesinde kanser vakası bulunan kişilerin bu hastalığa yakalanma ihtimali daha yüksektir.
Coğrafya: Japonya, Rusya ve Amerika ülkelerinde mide kanseri daha fazla görülmektedir.
Kan grubu: Araştırmalar A grubu kana sahip olanların mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu ifade etmiştir.
Yaş: Mide kanseri genellikle 70-75 yaş arasındaki kişilerde görülür.
Yaşam tarzı: Sigara-alkol kullanımı, füme gıdalar, dengesiz beslenme, aşırı tuz tüketimi ve hazır gıdaların yenilmesi bu hastalığa yakalanma ihtimalini artırmaktadır.
Ülser: Mide ülseri bulunan kişilerde bu hastalığın görülme ihtimali daha yüksektir.
Sağlık koşulları: Gastrit, mide polipleri, enfeksiyonlar ve anemi gibi bazı sağlık sorunları mide kanseri riskini artırmaktadır.
Çevresel faktörler: Hava kirliliği olan yerlerde mide kanseri riski artırmaktadır.
Mide kanseri nasıl teşhis edilir?
Dışkı testleri, endeskopi ve biyopsi yöntemleriyle mide kanseri teşhis edilmektedir.
Mide kanseri nasıl tedavi edilir?
Ameliyat: Cerrahi operasyon ile midedeki tümörler alınır. Hastalık ilerlediği takdirde ise midenin hepsinin alınması gerekebilir.
Kemoterapi: Kemoterapi ilaçları kanserli hücrelerin öldürülmesine yardımcı olur. Ancak bu tedavi kişide saç dökülmesi ve halsizlik gibi sorunlara yol açabilir.
Radyasyon: Yüksek enerji dalgaları kanser hücrelerini yok ederek, tümörü ortadan kaldırmaktadır.
Mide kanserinden nasıl korunulur?
- Sigara ve alkolden kesinlikle uzak durun
- Düzenli olarak egzersiz yapın
- Hayvansal yağların kullanımını azaltın
- Aşırı sıcak ve soğuk içeceklerden uzak durun