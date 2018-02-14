Mide kanamasının nedenleri, belirtileri..

Günümüzde en çok karşılaşılan rahatsızlıkların başında mide sorunları geliyor. Yanlış beslenme, stres, kirli hava mideyi çok etkiliyor. Gastrit, ülser sıklıkla karşılaşılan problemler. Mide sorunlarının ilerleyen aşamasında midede kanamalar meydana gelebiliyor.

Ülseriniz varsa dikkat!

Mide kanamasının en sık görülen nedeni yüzde 40 oranında mide ülserlerine bağlı gelişen kanamalardan kaynaklanır. Bu kanamalar önemlidir çünkü bu kanamaların yarısı yoğun ve şiddetli kanamalar şeklinde olabilir.

Ayrıca yüzde 5-10 civarında da ölüm riski taşır. Mide ülserleri dışında mide kanamasına yol açan diğer sebepler arasında; erozyonlu gastritler, alkol kullanımı, özofagus ve mide varisleri, özofagusta oluşan yüzeyel yırtıklar, stres ülserleri, mide tümörleri ve damar genişlemeleri yer alır.

Mide kanaması en sık rastlanan ve sorun oluşturan hastalıklardan birisidir. Özellikle siyah bir dışkı çıkarıyorsanız, biraz daha dikkat etmelisiniz. Mide kanaması ve midede yaşadığınız problemleri teşhis ettirmeniz gerekiyor. Sağlık açısından, mide kanaması ile ilgili bilmeniz gerekenler çok önemli.







Hastaneye mide sorunları ile başvuran adayların bir kısmında, mide kanaması sorununa rastlanıyor. Mide ülserine bağlı kanamalardan dolayı mide kanaması görülmesi riski çok fazla. Bu kanamalar kimi zaman ölüm riski de taşıyorlar.

Mide kanaması geçirdiğinizi anlamanızın bir kaç yolu var. Baş dönmesi, göz kararması, ayakta dururken zorlanma, bayılma ve şok... Bu durumlar mide kanaması geçirildiğinin bir nevi habercisi olabilir.

İnsanlarda kanama miktarı kişiden kişiye değişir. Kanama nedeni ile hasta taze kan kusabilir ve de dışkısı siyahlaşabilir.

Mide Kanamasını Artıran Nedenler:



Aspirin, kortizon, kan sulandırıcı ve romatizmal ilaçlar ve ağrı kesici ilaçlar kullanmak, düzensiz beslenmek, mide asidini artırıcı gıdaları sıklıkla tüketmek, alkol kullanmak, stres, sigara,yaşlılık, ağır tramvalar geçirilmesi gibi durumlar mide kanamasının artmasında başlıca sebeplerdendir...

Kişi mide kanaması geçiriyorsa ve hayati fonksiyonları iyi bir biçimde çalışmıyorsa, yakınları o kişiyi acilen hastaneye getirmelidir. Midesi için ayrıca bir yemek yedirilmemeli, süt dahi içirilmemelidir. Bu sık bilinen bir yanlıştır. Kişinin hayati fonksiyonları yerinde ise ve siyah dışkı bıraktı ya da taze kan kustuysa, yemek yemeden acilen hastaneye gitmelidir.

Mide kanaması tedavisinden sonra mide kanaması tekrarlayabilir. Kişi dikkat etmez ise tekrarlama olasılığı daha da artar.



Mide kanaması sonrası, tedavi süreci bittikten sonra, mideye dokunmayan yiyecekler tercih edilmelidir. Yoğun bir şekilde baharat içeren besinler, kafeinli besinler, asitli besinler gibi besinklerden uzak durmak gerekir. Ağrı kesici kullanımı konusunda da dikkatli olunmalıdır...