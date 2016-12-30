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Mide fıtığı nedir?

Midenin yemek borusuna doğru sarkması olarak tanımlanan bu rahatsızlık, kasların gevşemesi sonucu oluşmaktadır.

Mide fıtığı belirtileri nelerdir?

- İdrar ve dışkı yapısında değişim

- Mide bulantısı

- Hırıltılı solunum

- Şiddetli öksürük

- Yorgunluk

- Karın ağrısı

- Geğirme ve hıçkırık

- Kusma

- Yutkunma güçlüğü

- Mide yanması

Mide fıtığının nedenleri nelerdir?

- Mide ve diyafram bölgesine alınan darbeler ve yaralar

- Aşırı kilo

- Hamilelik

- Duruş bozuklukları

- Ağır kaldırma



- Ani hapşırma

- Kabızlık

- Sigara ve alkol

- Mide ve yemek borusu iltihabı

- Yaşlanma

- Şiddetli öksürük



- Sürekli ve güçlü öksürükler

Mide fıtığı nasıl teşhis edilir?

Manometri: Basınca duyarlı bir tüp (kateter), yemek borusu yoluyla mideye geçirilir. Bu sayede sorun tespit edilir.

Kan testi: Kişiden alınan kan incelenerek mide fıtığı tanısını konulur.

Baryum yutma: Hastaya kireçli bir sıvı içeren baryum verilir. Bu yöntem yemek borusu, mide ve ince bağırsağın x-ray’da görünmesini sağlamaktadır.

Endoskopi: Bir ışık ve kamera yardımıyla boğazdan aşağıya esnek bir tüp yerleştirilir. Bu sayede durum hakkında bilgi sahibi olunur.

Mide fıtığı nasıl tedavi edilir?

Mide fıtığının tedavisi genellikle ilaçlar ile yapılır. Bazı durumlarda ise ameliyat gerekebilir. Bunların yanında:

- Sigara ve alkolden uzak durulmalı

- İdeal bir kiloda kalınmalı

- Yatmadan 2-3 saat önce yemek yenilmeli

- Mide ekşimesini tetikleyen yiyeceklerden kaçınılmalı