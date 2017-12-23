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Mide bulandıran görüntüler! Tam 3 ton yakalandı

Adana’da kaçak tavuk kesimhanesine düzenlenen operasyonda 3 ton kesilmiş ve 3 bin adet canlı tavuk ele geçirildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 08:33
Mide bulandıran görüntüler! Tam 3 ton yakalandı

Adana’da kaçak tavuk kesimhanesine polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskında 3 bin canlı ve 3 ton kesilmiş tavuğa el konuldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak tavuk kesimhanesi işletildiği ihbarı alan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri saat 18.40 sıralarında polisinde desteği ile Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi’nde bir kesimhaneye baskın düzenledi.

Kaçak tavuk kesimhanesinde, 3 bin adet canlı ve 3 ton da kesilmiş tavuk eti ele geçirildi. Kesilmiş etler imha edilirken, canlı tavuklar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı yapılacak incelemenin sonunda belli olacak.

Kesimhanede kesilen tavukların, lokantalara satıldığı ve özellikle tavuk kıymasından yapılan kebaplarda kullanıldığı öğrenildi. Polis baskın sırasında kesimhanede bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, zabıta ekipleri kesilen tavuklara ait atıklar kötü görüntü sergilediği için kaçak kesimhaneye ceza yazdı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 08:33
  1. Adana
  2. Kaçak
  3. tavuk
  • FaikFaik15 sa önce
    Bu hayvan bile olamayacak mahlukları asın yahu asamıyorsanızda hayvanlara yaptıkları gibi gizlice infaz edin gitsin millet kurtulsun.
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