Mide ağrısından kurtulmak için bunu yapın

Uzmanlar, yaşam tarzında yapılan bazı değişikliklerin bu ağrıları kontrol etmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Uzman, ülser olmayan mide ağrısının, herhangi bir nedeni olmayan hazımsızlık belirtilerini tanımlamak için kullanılan bir terim olduğunu belirterek, bu ağrılara, fonksiyonel dispepsi veya ülser olmayan dispepsi de denildiğini ifade etti.

Toplumda oldukça yaygın olan ve uzun süre devam edebilen bu ağrıların belirtilerinin genellikle ülserle benzerlik gösterdiğine işaret eden uzman, hastalığın belirtilerinin; üst karın veya alt göğüste yanma ve rahatsızlık hissi, şişkinlik, geğirme, yemek yerken erken gelen doygunluk hissi şeklinde sıralanabileceğini kaydetti.

Alkol, sigara ve aşırı kafein tüketimi riski artırıyor

Aşırı miktarda kafein veya alkol tüketimi, sigara kullanımı ve mide sorunlarına neden olabilen bazı ağrı kesicilerin alınmasının ülser olmayan mide ağrısı riskini artırdığını vurgulayan uzman, "Çoğu zaman ülser olmayan mide ağrısının nedenleri belli değildir. Ancak, belirli bir hastalık nedeniyle değil de fonksiyonel bir bozukluk sonucu da oluşabilir" dedi.

"Beslenme alışkanlığını değiştirin"

Gümürdülü, ülser olmayan mide ağrılarının, yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Yemek alışkanlıkları ve diyet değişiklikleri ağrı ile alakalı belirtileri kontrol etmeye yardımcı olur. Bunun için daha küçük, daha sık öğünler tercih edilmeli. Çünkü aç bir mide, bazen ülser olmayan mide ağrısı üretebilir. Midenizde hiçbir şey olmasa bile asit, kendinizi ağrılı ve hasta hissetmenize neden olabilir. Aç kalmak yerine kraker veya meyve parçası gibi küçük, aperatif yiyecekler yemeyi deneyin. Öğün atlamaktan ve aşırı yemekten kaçının. Fazla miktarda yemektense, sık ve küçük öğünler şeklinde yiyin. Mide ağrısını tetikleyici yiyeceklerden kaçının. Bazı yağlı ve baharatlı gıdalar, gazlı içecekler, kafein ve alkol gibi gıdalar ülser olmayan mide ağrısını tetikleyebilir. Yavaş ve iyice çiğneyerek yiyin."

"Stresi azaltın"

Günlük yaşamda stresi azaltmanın, mide ağrısını engellemeye yardımcı olacağının altını çizen uzman, "Stresi azaltmanın yollarını öğrenerek, ülser olmayan mide ağrısından kurtulabilirsiniz" diye konuştu.

Uzman, endişe verici ve kalıcı belirtiler yaşayanların mutlaka doktora başvurması gerektiğine işaret ederek, "Kan kusma, koyu, katran gibi dışkı, nefes darlığı, çene, boyun veya kola yayılan ağrı gibi belirtilerle karşılaşanlar derhal tıbbi yardım almalı" şeklinde konuştu.