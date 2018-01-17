Microsoft'tan kullanıcılarına müjde! Güncellendi

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde bulunan Microsoft Mesajlaşma uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı. Yapılan yeni güncelleme, Microsoft Mesajlaşma uygulamasını yepyeni bir tasarıma bürüdü.

Windows 10 işletim sistemiyle Microsoft Store'da birçok yeni uygulama sunan Microsoft, kullanıcıların mesajlaşma işlemlerini yerine getirebilmesi için Microsoft Mesajlaşma adlı uygulamasını da Microsoft Store'a eklemişti.

Microsoft Mesajlaşma uygulaması ile kullanıcılar Windows 10 işletim sistemi üzerinden mesajlarını görüntüleyebiliyor. Telefondan hızlı ve güvenilir mesajlaşma uygulaması sağlayan Microsoft Mesajlaşma uygulaması, bilindiği üzere bilgisayar platformlarında yalnızca mesajları görüntülemeye imkan sunuyor. Yani bilgisayarda yer alan Microsoft Mesajlaşma yazılımıyla mesajlara yanıt verilmiyor.

Microsoft Mesajlaşma uygulaması ile SMS geçişi yoluyla Skype gibi uygulamalardan gönderilen ve alınan mesajlar görüntülenebiliyor. İlerleyen dönemlerde yapılacak bir güncellemeyle mesajlara yanıt verme özelliğinin de eklenmesi beklenirken, yeni bir güncellemeyle uygulamanın tasarımı baştan aşağı değiştirildi.

Fluent dizayn anlayışı ile yapılan tasarım değişikliği, daha kullanışlı bir ekran sunuyor. Kullanıcılar, Microsoft Store üzerinden Microsoft Mesajlaşma uygulamasını güncelleyebilir.