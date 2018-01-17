Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Microsoft'tan kullanıcılarına müjde! Güncellendi

Microsoft, Windows 10 işletim sistemi ile eklenen Microsoft Mesajlaşma uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:49
Microsoft'tan kullanıcılarına müjde! Güncellendi

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde bulunan Microsoft Mesajlaşma uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı. Yapılan yeni güncelleme, Microsoft Mesajlaşma uygulamasını yepyeni bir tasarıma bürüdü.

Windows 10 işletim sistemiyle Microsoft Store'da birçok yeni uygulama sunan Microsoft, kullanıcıların mesajlaşma işlemlerini yerine getirebilmesi için Microsoft Mesajlaşma adlı uygulamasını da Microsoft Store'a eklemişti.

Microsoft Mesajlaşma uygulaması ile kullanıcılar Windows 10 işletim sistemi üzerinden mesajlarını görüntüleyebiliyor. Telefondan hızlı ve güvenilir mesajlaşma uygulaması sağlayan Microsoft Mesajlaşma uygulaması, bilindiği üzere bilgisayar platformlarında yalnızca mesajları görüntülemeye imkan sunuyor. Yani bilgisayarda yer alan Microsoft Mesajlaşma yazılımıyla mesajlara yanıt verilmiyor.

Microsoft Mesajlaşma uygulaması ile SMS geçişi yoluyla Skype gibi uygulamalardan gönderilen ve alınan mesajlar görüntülenebiliyor. İlerleyen dönemlerde yapılacak bir güncellemeyle mesajlara yanıt verme özelliğinin de eklenmesi beklenirken, yeni bir güncellemeyle uygulamanın tasarımı baştan aşağı değiştirildi.

Fluent dizayn anlayışı ile yapılan tasarım değişikliği, daha kullanışlı bir ekran sunuyor. Kullanıcılar, Microsoft Store üzerinden Microsoft Mesajlaşma uygulamasını güncelleyebilir.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:49
  1. microsoft
  2. güncelleme
  3. Bilgisayar Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canlı yayında dövmüşlerdi hepsi gözaltına alındı
    1. Canlı yayında dövmüşlerdi hepsi..
    2. Amerika'nın Suriye'deki asıl amacı...
    3. Türkiye Katar ordusu için yaptı
    4. Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    5. Çeyrek altın ne kadar oldu?
    6. BTK'dan Wikipedia açıklaması
    7. Çin'de roket parçası kasabaya düştü
    8. Para kasasını market arabasıyla..
    9. Oyuna kızdı annesini tek kurşunla..
    10. Bulgaristan Başbakanı'ndan Türkiye..
    11. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    12. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
    13. Savaş başlıyor...Allah bizimle!
    14. Samsunspor Teknik Direktörü..
    15. Güney-Kuzey Kore anlaştı!
    16. Bursaspor Gheorghe Grozav’ı açıkladı
    17. ABD ve NATO’nun oynadığı oyunlara..
    18. Mardin'de eşarplı ve etekli suç..
    19. Teröristler fena tutuştu
    20. Bursa'da Suriye uyruklu kadın boğazı..
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması